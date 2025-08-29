Trump, acil durum ilan ettiği Washington'da araç gasp suçunun yüzde 87 azaldığını duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan etmesinin ardından kentteki araç gasp suçunun yüzde 87 azaldığını duyurdu.
Ankara
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington'da "güvenliği artırmak ve suçu önlemek" amacıyla alınan kararlarla ilgili değerlendirmede bulundu.
Söz konusu acil durumun ardından Washington'daki araç gasp suçunun yüzde 87 azaldığını aktaran Trump, kendisinin başkent hakkında aldığı kararların ardından "diğer tüm suç kategorilerinin de büyük ölçüde azaldığını" belirtti.
Trump, "Washington DC, planlanandan çok daha hızlı bir şekilde, sadece 14 gün içinde suçsuz bölge olacak." ifadesini kullandı.
Başkentte "kamu güvenliği acil durumu" ilanı
Başkanlık görevine geldiğinden bu yana Trump, Washington DC'nin yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede başarısız olmakla itham etmişti.
Başkentte suç oranlarının arttığını, kentin güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini sık sık dile getiren Trump, kent yönetiminin federal hükümet tarafından devralınması gerektiğini savunmuştu.
Trump, 11 Ağustos'ta aldığı bir kararla "Washington'da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek" gibi gerekçelerle Washington polis birimini federal kontrol altına almış ve kente 800 kadar Ulusal Muhafız sevk ettirmişti.