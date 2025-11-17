Dolar
42.33
Euro
49.16
Altın
4,088.03
ETH/USDT
3,149.60
BTC/USDT
95,300.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, ABD'nin Venezuela ile bazı görüşmeler içinde olduğunu ima etti

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bazı görüşmeler yaptıklarını ima ederek, "Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz, onlar konuşmak istiyorlar." dedi.

Islam Doğru  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Trump, ABD'nin Venezuela ile bazı görüşmeler içinde olduğunu ima etti

New York

Trump, hafta sonu tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönmek için havaalanında uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Venezuela konusunda yeni bir gelişme olup olmadığı sorusuna "Hayır, yok" diyen Trump, "Maduro ile bazı görüşmeler yapıyor olabiliriz ve bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz, onlar konuşmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump, Venezuela hakkında Kongre ile "potansiyel seçenekleri" konuşup konuşmadığı üzerine de "Kongre'yi işin içinde tutmak istiyoruz." cevabını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu Kongre'yi bilgilendirmek için görevlendirdiğini belirten Trump, "(Kongre'nin) onaylarını almak zorunda değiliz ama bence onları bilgilendirmek iyi bir şey. Tek yapmalarını istemediğim şey, ordu, CIA gibi kurumları riske atabilecek çok önemli ve gizli olan bilgileri sızdırmaları." diye konuştu.

Trump, Venezuela'nın "hapisane nüfusunun neredeyse tamamını" ABD'ye bıraktığını savunarak, bu bağlamda eski Başkan Joe Biden yönetimini "20-25 milyon insanın ABD'ye akın etmesine izin vermekle" suçladı.

"New York için her şeyin yolunda gitmesini istiyoruz"

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili sorular için ise Trump, bu konuda konuşmak istemediğini belirterek, soruları soran gazetecileri de azarladı.

Trump, "Berbat bir muhabirsiniz ve sizin gibi sahte haberler yapanlar, Trump yönetiminin muazzam başarısını gölgelemek için bunu sürekli gündeme getiriyorlar." ifadelerini kullandı.

New York'un ilk Müslüman belediye başkanı seçilen Zohran Mamdani hakkında her hangi bir soru olmamasına rağmen Trump, "New York Belediye Başkanı Washington'a gelip bizimle görüşmek istiyor, bir çözüm yolu bulacağımızı söyleyebilirim. New York için her şeyin yolunda gitmesini istiyoruz." diye konuştu.

Trump, daha önce Mamdani'nin belediye başkanı seçilmesi halinde New York'a yönelik federal fonları kesme tehdidinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
İzmir'de seyir halindeki belediye otobüsü yandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmayla ilgili açıklama
Kırıkkale-Çorum yolunda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı
Adalet Bakanlığından "Şule Çet davası hükümlüsünün tahliye edildiği" iddialarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Trump, ABD'nin Venezuela ile bazı görüşmeler içinde olduğunu ima etti

Trump, ABD'nin Venezuela ile bazı görüşmeler içinde olduğunu ima etti

Emtia piyasalarında tarife ve arz-talep endişeleri fiyatlandı

ABD Başkanı Trump, kendisini eleştiren Cumhuriyetçi Kongre üyesi Greene'e desteğini sonlandırdı

ABD Başkanı Trump, BBC'ye tazminat davası açacaklarını duyurdu

ABD Başkanı Trump, BBC'ye tazminat davası açacaklarını duyurdu
ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın talimatının ardından Epstein dosyası için harekete geçti

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın talimatının ardından Epstein dosyası için harekete geçti
Trump'tan yolsuzluktan yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup

Trump'tan yolsuzluktan yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet