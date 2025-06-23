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İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız. İran Katar'da ABD üssüne saldırı düzenledi.
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Dünya

Trump, ABD'nin İran'daki 3 nükleer tesise saldırısı sonrası bunların tamamen yıkıldığını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'da bulunan 3 nükleer tesise düzenlediği saldırının ardından bu üslerin "tamamen yıkıldığını" ifade etti.

Yasin Yorgancı  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Trump, ABD'nin İran'daki 3 nükleer tesise saldırısı sonrası bunların tamamen yıkıldığını belirtti

Ankara

Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabı üzerinden ABD'nin İran'a hava saldırısında 3 nükleer tesise verilen zarara ilişkin değerlendirmede bulundu.

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ABD'nin İran'da vurduğu yerlerin "tamamen yıkıldığını" belirten Trump, "Sadece sahte haberler, mümkün olduğunca küçük düşürmek için farklı şeyler söylüyor." dedi.

Trump, "sahte haber üretenler" olarak adlandırdığı CNN'den Allison Cooper'ı, ABC News'ten Jonny Karl'ı ve NBC News'ü hedef aldı.

Medyadaki "ahlaksızların" hiç bitmediğini vurgulayan Trump, "Bu yüzden reytingleri tüm zamanların en düşük seviyesinde. Sıfır güvenilirlik!" ifadelerini kullandı.

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