Trump, ABD'nin İran'daki 3 nükleer tesise saldırısı sonrası bunların tamamen yıkıldığını belirtti
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'da bulunan 3 nükleer tesise düzenlediği saldırının ardından bu üslerin "tamamen yıkıldığını" ifade etti.
Ankara
Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabı üzerinden ABD'nin İran'a hava saldırısında 3 nükleer tesise verilen zarara ilişkin değerlendirmede bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
ABD'nin İran'da vurduğu yerlerin "tamamen yıkıldığını" belirten Trump, "Sadece sahte haberler, mümkün olduğunca küçük düşürmek için farklı şeyler söylüyor." dedi.
Trump, "sahte haber üretenler" olarak adlandırdığı CNN'den Allison Cooper'ı, ABC News'ten Jonny Karl'ı ve NBC News'ü hedef aldı.
Medyadaki "ahlaksızların" hiç bitmediğini vurgulayan Trump, "Bu yüzden reytingleri tüm zamanların en düşük seviyesinde. Sıfır güvenilirlik!" ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.