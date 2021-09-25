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Dünya

Trump, 2024 adaylığından ancak doktorunun kötü haber vermesi halinde vazgeçebileceğini söyledi

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, kendisini 2024 başkanlık adaylığından geri koyabilecek şeyin doktorundan alacağı kötü bir haber olacağını belirtti.

Dildar Baykan Atalay   | 25.09.2021
Trump, 2024 adaylığından ancak doktorunun kötü haber vermesi halinde vazgeçebileceğini söyledi

Washington

Trump, Real America's Voice isimli televizyon kanalına verdiği mülakatta, 2024 başkanlık seçimlerindeki tekrar adaylık planlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kendisini tekrar aday olmaktan alıkoyacak şeyin ne olduğunun sorulması üzerine Trump, "Hiç beklemiyorum ama doktorumdan kötü haber verecek bir telefon alırsam o zaman aday olmam. Bunlar Tanrı'dan gelen şeyler ancak ben kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu mülakatta Temsilciler Meclisindeki Demokratlar tarafından kurulan ve 6 Ocak Kongre Baskınını soruşturan komiteye ifade vermemekte de kararlı olduğunu kaydetti.



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