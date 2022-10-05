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Dünya

Tokayev: Kazakistan’da oligarşik kapitalizm dönemi sona eriyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede yeni siyasi dönemin başladığına işaret ederek “Kazakistan’da oligarşik kapitalizm dönemi sona eriyor, devletin vatandaşlarına yönelik sosyal sorumluluk dönemi geliyor.” dedi.

Meiramgul Kussainova   | 05.10.2022
Tokayev: Kazakistan’da oligarşik kapitalizm dönemi sona eriyor

Astana

Tokayev, ülkenin en büyük maden ve sanayi merkezlerinden Karagandı eyaletine çalışma ziyaretinde bulundu.

Burada bölge halkıyla bir araya gelen Tokayev, yaptığı konuşmada, devletin ülkede faaliyet gösteren tüm büyük madencilik şirketlerini yakından takip ettiğini belirterek “Yurt dışına yasa dışı sermaye çıkışına izin vermeyeceğiz. Onlar tarafından uygulanan her türlü sosyal programları da inceleyeceğiz.” diye konuştu.

Tokayev, yenilenen anayasa ile ülkede yeni siyasi dönemin başladığına dikkati çekerek “Kazakistan’da oligarşik kapitalizm dönemi sona eriyor, devletin vatandaşlarına yönelik sosyal sorumluluk dönemi geliyor.” ifadesini kullandı.

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