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Dünya

TİKA Herat Ofisi'nden şehrin önde gelen okuluna sıra ve masa desteği

Afganistan'da kalkınma yardımlarını sürdüren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat Ofisi, şehrin en eski okullarından Sultan Gıyaseddin Guri Lisesine sıra ve masa desteğinde bulundu.

Bilal Güler  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
TİKA Herat Ofisi'nden şehrin önde gelen okuluna sıra ve masa desteği

Afganistan

Şehir merkezinde bulunan okulda düzenlenen törene, TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, İl Eğitim Müdürü Yardımcısı Mevlevi Zahir ve Okul Müdürü Muhibullah Ensari katıldı.

Herat Ofisi'nin başlattığı "donanım desteği projesi" kapsamında okula, öğrenciler için 500'er, öğretmenler için ise 50'şer sıra ve masa yardımında bulunuldu.

AA muhabirine konuşan TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Deniz, okulun ciddi altyapı sorunları bulunduğunu belirterek bunun eğitim kalitesini de düşürdüğünü aktardı.

İlk, orta ve lise kademelerinde 12 binden fazla öğrenicinin eğitim aldığını ve 200'den fazla öğretmenin görev yaptığını aktaran Deniz, şu ifadeleri kullandı:

"Birçok öğrencinin sırası dahi bulunmuyordu. Ya yerde ve yıpranmış halılar üzerinde ya da kırık sıra masalarda eğitim almaya çalışıyorlardı. Herat, Afganistan'ın en önde gelen kültürel ve tarihi şehirlerinden biri. Burada şimdiye kadar özellikle eğitim de dahil olmak üzere birçok alanda kalkınma yardımlarında bulunduk. Bundan sonra da böylesi yardımları ulaştırmaya ve eğitim altyapılarını geliştirmeye devam etmeyi planlamaktayız."

Sultan Gıyaseddin Guri Lisesi Müdürü Muhibullah Ensari de söz konusu yardım nedeniyle TİKA'ya teşekkür etti.

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