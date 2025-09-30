Dolar
Dünya

TİKA'dan Kuzey Makedonya'daki sağlık ve yargı alanlarına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'da sağlık ve yargı alanlarında donanım ve ekipman desteği sağladı.

Ahmet Nurduhan  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
TİKA'dan Kuzey Makedonya'daki sağlık ve yargı alanlarına destek Fotoğraf: Umeys Sulejman/AA

Üsküp

TİKA, başkent Üsküp'teki Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Mayka Tereza Kompleksi Kulak Burun Boğaz Kliniğine ekipman desteğinde bulundu.

Projenin tamamlanması dolayısıyla üniversitede düzenlenen programa, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Azir Aliu ve hastane çalışanları katıldı.

Bakan Aliu, TİKA'nın şimdiye kadar ihtiyaç olan tüm alanlarda destek sağladığını belirterek, bu desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Heyet, hastanedeki program sonrası, Gostivar şehrindeki teknik altyapısı geliştirilen ve toplantı salonu yenilenen Asliye Mahkemesindeki törene katıldı. Burada heyet, Mahkeme Başkanı Eljesa Aliji tarafından karşılandı.

Büyükelçi Ulusoy burada yaptığı açıklamada, TİKA'nın Gostivar Asliye Mahkemesine yönelik gerçekleştirdiği destekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Kuzey Makedonya'daki kalkınma projelerine yönelik desteğinin sürdüğüne dikkati çeken Ulusoy, yargı alanındaki kurumsal kapasitelerin geliştirilmesine yönelik projelerin önemli yer teşkil ettiğini söyledi.

Ulusoy, "Bugün açılışını yapmakta olduğumuz proje ile Gostivar Asliye Mahkemesinin toplantı salonunun kapsamlı tadilatı ve donanımı sağlanmış, ayrıca teknik ekipman temini gerçekleştirilmiştir." dedi.

Türkiye'nin bağımsızlığından bu yana Kuzey Makedonya'ya verdiği desteğin devam ettiğini belirten Ulusoy, Kulak Burun Boğaz Kliniğine ise cerrahi müdahaleler sırasında kanamayı durduran, enfeksiyon riskini azaltan ve erken tespit tetkiklerinde önem arz eden elektrokoter cihazı desteğinin sağlandığını ifade etti.

"Kuzey Makedonya'da 20 yıldır yaklaşık 1300 proje uyguladık"

Çevik, TİKA'nın Kuzey Makedonya'da yaklaşık 20 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Bu faaliyetlerimizi sürdürürken, iç hukuk sistemine, ahlak sistemine, kültürel yapısına saygılı olarak projelerimizi uygulamaya gayret sarf ediyoruz. Kuzey Makedonya'da 20 yıldır yaklaşık 1300 proje uyguladık. Bunların içerisinde 381 proje sivil altyapıların, kurumsal kapasitelerin geliştirilmesine yönelik." diye konuştu.

Kuzey Makedonya'da farklı etnik unsurların ve dini yapıların birlikte yaşama kültürüne sahip olduğuna işaret eden Çevik, yargı alanında daha iyi şartlarda çalışmalar yürütülmesi için destek sağladıklarını aktardı.

Aliji de "Bugün Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında samimi dostluk ve işbirliğinin sonucu olan özel bir etkinliği kutlamak için bir araya geldik." ifadesini kullandı.

TİKA'ya destekleri için teşekkür eden Aliji, "Bu destek, TİKA'nın kurumlarımızı destekleme ve adalet sistemimizin gelişmesine olan bağlılığın bir başka kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, TİKA'nın destekleri kapsamında Kuzey Makedonya'da kapasitesi az olan yanık ünitelerine yönelik desteklerin süreceği belirtildi.

