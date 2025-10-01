Dolar
41.58
Euro
48.87
Altın
3,873.62
ETH/USDT
4,320.10
BTC/USDT
117,270.00
BIST 100
11,213.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan “Küresel Sumud Filosu” Gazze’ye doğru seyrini sürdürüyor
logo
Dünya

TİKA'dan işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yaşlı ve engellilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Er-Refah Sosyal Hizmetler Bakımevi'nin kapasitesini artırmaya yönelik bir projeyi hayata geçirdi.

Faruk Hanedar  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
TİKA'dan işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yaşlı ve engellilere destek

Kudüs

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu bakımevinin 2009'da gönüllü iki kadın tarafından kurulduğu ve herhangi bir kamu kurumundan destek almadan bağışlarla faaliyet yürüttüğü belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Proje için gerçekleştirilen açılış törenine Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı, Filistin Genel Güvenlik Kurumu ve Yunus Emre Enstitüsü Ramallah Merkezi yetkililerinin katıldığı kaydedildi.

Proje kapsamında, bakımevinin kurumsal kapasitesinin ve bakım kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla binanın iç cephe tadilatı ve mutfak dolaplarının yenilendiği, tıbbi yatak ve çeşitli mobilya temininin sağlandığı, kan şekeri ölçme cihazı, oksimetre, otoskop, steteskop, termometre gibi tıbbi cihaz desteği sunulduğu aktarıldı.

Ağır ekonomik koşulların yaşandığı Filistin'de TİKA tarafından hayata geçirilen projeyle hem daha fazla kişiye hizmet verilmesine hem de bakım kalitesinin artırılarak faaliyetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlandığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'nın Çubuk ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan 4 katlı bina çöktü
Bursa'daki "pitbull"lu saldırı davasında sanıkların 21'er yıla kadar hapsi istendi
Bakan Kurum: AB ile işbirliğini sadece iklim değil, ekonomi, sanayi, ticaret ve dış politikada da artırmayı hedefliyoruz
DMM'den "KAAN uçaklarının motorları" hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar hakim olacak

Benzer haberler

TİKA'dan işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yaşlı ve engellilere destek

TİKA'dan işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yaşlı ve engellilere destek

Gazze için yeniden yola çıkan Uluslararası Özgürlük Filosu'na ilişkin açıklama

ABD'de mahkeme, Filistin destekçisi öğrencilerin sınır dışı edilmesi girişimini yasa dışı buldu

İsrail ve uluslararası izolasyon: Dışlanma algısı kamuoyunda nasıl karşılanıyor?

İsrail ve uluslararası izolasyon: Dışlanma algısı kamuoyunda nasıl karşılanıyor?
Ankara'da "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" düzenlenecek

Ankara'da "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" düzenlenecek
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet