The Washington Post gazetesinin, çalışanlarının yaklaşık yüzde 30'unu işten çıkaracağı iddia edildi
ABD merkezli Washington Post (WP) gazetesinin, çalışanlarının yaklaşık yüzde 30'unu işten çıkarmaya başladığı öne sürüldü.
Ankara
The New York Times'a konuşan kaynaklar, WP'nin işten çıkarmalarına ilişkin iddialarda bulundu.
WP'nin, çalışanlarına geniş çaplı işten çıkarma sürecine başlandığını duyurduğunu savunan yetkililer, bunun, sporun yanı sıra yerel ve uluslararası haberler departmanlarını da büyük ölçüde etkilemesinin beklendiğini söyledi.
Yetkililer, söz konusu işten çıkarmaların, gazete çalışanlarının yaklaşık yüzde 30'unu etkileyeceğini ileri sürdü.
WP'nin Genel Yayın Yönetmeni Matt Murray'in ise çalışanlarla yapılan toplantıda, şirketin çok fazla mali kayıp yaşadığını ve okuyucuların ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirttiği ve işten çıkarmalardan tüm departmanların etkilenebileceğine işaret ettiği aktarıldı.