Dolar
43.52
Euro
51.41
Altın
4,957.55
ETH/USDT
2,160.70
BTC/USDT
73,546.00
BIST 100
13,891.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

The Washington Post gazetesinin, çalışanlarının yaklaşık yüzde 30'unu işten çıkaracağı iddia edildi

ABD merkezli Washington Post (WP) gazetesinin, çalışanlarının yaklaşık yüzde 30'unu işten çıkarmaya başladığı öne sürüldü.

Ayşe İrem Çakır  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
The Washington Post gazetesinin, çalışanlarının yaklaşık yüzde 30'unu işten çıkaracağı iddia edildi

Ankara

The New York Times'a konuşan kaynaklar, WP'nin işten çıkarmalarına ilişkin iddialarda bulundu.

WP'nin, çalışanlarına geniş çaplı işten çıkarma sürecine başlandığını duyurduğunu savunan yetkililer, bunun, sporun yanı sıra yerel ve uluslararası haberler departmanlarını da büyük ölçüde etkilemesinin beklendiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yetkililer, söz konusu işten çıkarmaların, gazete çalışanlarının yaklaşık yüzde 30'unu etkileyeceğini ileri sürdü.

WP'nin Genel Yayın Yönetmeni Matt Murray'in ise çalışanlarla yapılan toplantıda, şirketin çok fazla mali kayıp yaşadığını ve okuyucuların ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirttiği ve işten çıkarmalardan tüm departmanların etkilenebileceğine işaret ettiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç, Ankara'da Japonya İmparatoru Naruhito'nun doğum günü resepsiyonunda konuştu
FETÖ elebaşı Gülen'in avukatının Epstein'i de temsil ettiği ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri" programına video mesaj gönderdi
Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Kentsel dönüşümde salt çoğunluk uygulamasına yeni düzenleme
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

The Washington Post gazetesinin, çalışanlarının yaklaşık yüzde 30'unu işten çıkaracağı iddia edildi

The Washington Post gazetesinin, çalışanlarının yaklaşık yüzde 30'unu işten çıkaracağı iddia edildi

Trump, İran lideri Hamaney'in "endişelenmesi gerektiğini" söyledi

FETÖ elebaşı Gülen'in avukatının Epstein'i de temsil ettiği ortaya çıktı

Rusya: Yeni START'ın tarafları, artık yükümlülüklere bağlı olmayacak

Rusya: Yeni START'ın tarafları, artık yükümlülüklere bağlı olmayacak
Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti

Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'la müzakerelerin yeri konusunda "çalışmaların halen sürdüğünü" söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'la müzakerelerin yeri konusunda "çalışmaların halen sürdüğünü" söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet