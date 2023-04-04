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Dünya

Tennessee'de öğrenci protestolarına destek veren üç Eyalet Meclisi üyesinin ihracı istendi

ABD'nin Tennessee Eyalet Meclisi, 27 Mart'ta gerçekleşen okul saldırısıyla ilgili protestoda öğrencilere destek veren 3 üyeyi ihraç etmeye hazırlanıyor.

Mücahit Oktay  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Tennessee'de öğrenci protestolarına destek veren üç Eyalet Meclisi üyesinin ihracı istendi

New York

"The Covenant" adlı özel Hristiyan okulunda 3'ü çocuk 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından Tennessee Eyalet Meclisinde çoğunluk olan Cumhuriyetçiler ile Demokrat üyeler arasında silah yasası konusundaki görüş ayrılığı bir üst safhaya taşındı.

Dün yapılan protestoda binlerce okul öğrencisinin Eyalet Meclisini basması esnasında onlara destek veren 3 Demokrat üyenin ihraç edilmek istenmesi üzerine Tennessee Demokrat Parti, Twitter'dan, seçmenleri temsilcilerine sahip çıkmaya çağırdı.

Paylaşımda, "Üç Demokrat Eyalet Temsilcisi, Gloria Johnson, Justin Pearson ve Justin Jones komite üyeliklerinden alındı ve Meclisten kovulmakla tehdit edildi. Bu duyuruyu herkesle paylaşın ve silah şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden çocukları savunan temsilcilerimize yapılan bu adaletsizliği duyurun." ifadelerine yer verildi.

Eyalet Meclis Üyesi Justin Jones da Twitter'dan, Meclis binasına giren öğrencilerin slogan attığı görüntüleri paylaştı. Demokrat Temsilcinin cep telefonu kaydında, Cumhuriyetçi Temsilci Justin Lafferty'nin Jones'u ittiği ve telefonunu elinden aldığı görüldü.

Öğrencilere destek verdikleri için Meclisten atılmakla yüz yüze kalan Jones, "Bu Tennessee için üzücü bir gün" ifadesini kullandı.

Olay

Dün öğleden sonra, Tennessee'nin başkenti Nashville'de binlerce ortaokul ve lise öğrencisi, okullara yönelik silahlı saldırıları protesto ederek Meclis binasındaki toplantı salonuna girmişti.

Demokrat Meclis üyeleri öğrencilerin protestosuna destek verirken Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Cameron Sexton, protestoyu 6 Ocak Kongre baskınına benzeterek hafta sonu yapılacak toplantıda, üç Demokrat üyenin Meclisten ihracının oylamaya sunulacağını belirtmişti.

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan "The Covenant" adlı özel Hristiyan okulunda 27 Mart'ta düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Metro Nashville Polis Departmanı, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirmişti.

Polis, saldırganın, okulun mezunlarından 28 yaşındaki Audrey Elizabeth Hale olduğu bilgisini vermişti.

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