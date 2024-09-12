Tayland'da muson yağmurlarının neden olduğu seller 36 binden fazla haneyi sular altında bıraktı
Tayland'ın kuzey ve orta kesimlerinde muson yağmurlarının neden olduğu şiddetli yağış ve sellerde 36 bin 199 hane sular altında kaldı.
Ankara
Tayland'daki "The Nation" gazetesinin haberine göre, Afet Önleme ve Zarar Azaltma Dairesinden yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve sellerin 7 ildeki 24 bölgede etkili olmaya devam ettiği duyuruldu.
Açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle 36 bin 199 hanenin sular altında kaldığı ifade edildi.
Yağışların neden olduğu afetlerde hayatını kaybeden kişi sayısının 33'e yükseldiği belirtilen açıklamada, 24 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, muson yağışlarının ağustostan bu yana 106 bin 467 haneyi etkilediği belirtildi.
Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.