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Dünya

Tayland'da muson yağmurlarının neden olduğu seller 36 binden fazla haneyi sular altında bıraktı

Tayland'ın kuzey ve orta kesimlerinde muson yağmurlarının neden olduğu şiddetli yağış ve sellerde 36 bin 199 hane sular altında kaldı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Tayland'da muson yağmurlarının neden olduğu seller 36 binden fazla haneyi sular altında bıraktı

Ankara

Tayland'daki "The Nation" gazetesinin haberine göre, Afet Önleme ve Zarar Azaltma Dairesinden yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve sellerin 7 ildeki 24 bölgede etkili olmaya devam ettiği duyuruldu.

Açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle 36 bin 199 hanenin sular altında kaldığı ifade edildi.

Yağışların neden olduğu afetlerde hayatını kaybeden kişi sayısının 33'e yükseldiği belirtilen açıklamada, 24 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, muson yağışlarının ağustostan bu yana 106 bin 467 haneyi etkilediği belirtildi.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor.

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