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Dünya

Taliban: Yabancı güçler ülkeden çekilmeden Afganistan konulu hiçbir konferansa katılmayacağız

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosu Sözcüsü Muhammed Naim Vardak, yabancı güçler ülkeden çekilmeden Afganistan konulu hiçbir konferansa katılmayacaklarını belirtti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 14.04.2021
Taliban: Yabancı güçler ülkeden çekilmeden Afganistan konulu hiçbir konferansa katılmayacağız

Kabil

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosu Sözcüsü Muhammed Naim Vardak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taliban'ın işlerini kutsal İslam dininin talimatlarına göre yürüttüğünü kaydetti.

Taliban'ın tüm işlerinde istişare sonrası karar verildiğine dikkati çeken Vardak, bu nedenle yabancı güçler ülkeden çekilmeden Afganistan konulu hiçbir konferansa katılmayacaklarını vurguladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletlerin (BM) eş düzenleyiciliğinde, 24 Nisan- 4 Mayıs'ta İstanbul'da Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcileri arasında yüksek düzeyli ve kapsayıcı konferans gerçekleştirileceği bildirilmişti.

ABD'den Afganistan'dan çekilme kararı

ABD yönetiminden isminin verilmesini istemeyen üst düzey bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sıkı bir inceleme sürecinden sonra Başkan (Joe) Biden, ABD'nin Afganistan'daki askerlerinin çekilmesine ve nihayet ABD'nin Afganistan'daki savaşının bitirilmesine karar verdi. 1 Mayıs'tan önce düzenli şekilde çekilme sürecini başlatacağız ve 11 Eylül'ün yıl dönümünden önce ABD'nin ülkedeki tüm askerlerini çekmeyi planlıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Yetkili, ABD Başkanı Biden'ın, bu kararını bugün açıklayacağını kaydetmişti.

Yetkili, çekilmenin NATO ile koordineli yapılacağını vurgulamıştı.

Afganistan'da herhangi bir ABD askeri gücünün kalıp kalmayacağına yönelik soruya ise yetkili, sadece ülkedeki diplomatik tesisleri korumak için gerekli bir güvenlik gücünün kalacağını söylemişti.

Resmi rakamlara göre şu anda Afganistan'da 2 bin 500 ABD askeri bulunuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile bir anlaşma imzalamış ve anlaşmaya göre Taliban, ABD kuvvetlerine saldırı düzenlemediği takdirde Amerikan askerleri 1 Mayıs itibarıyla tamamen Afganistan'dan çekilecekti.

Biden yönetimi yetkilileri, bir süredir Afganistan'daki şiddet olaylarını gerekçe göstererek anlaşmada belirtilen tarihe uymanın zor olacağını ifade ediyordu.

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