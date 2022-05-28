Dolar
16.22
Euro
17.41
Altın
1,853.53
ETH/USDT
1,786.00
BTC/USDT
29,036.00
BIST 100
2,438.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katılıyor
logo
Dünya

Tahran'da düzenlenen silahlı saldırıda 4 polisin yaralandığı açıklandı

İran medyası, sabah saatlerinde Şehit ve Gaziler Vakfı önünde toplanan kalabalığa ve güvenlik güçlerine ateş açıldığını, saldırıda iki polis memurunun yaralandığını duyurmuştu.

Ahmet Dursun   | 28.05.2022
Tahran'da düzenlenen silahlı saldırıda 4 polisin yaralandığı açıklandı Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Ankara

İran'ın başkenti Tahran'daki silahlı saldırıda yaralanan polis sayısının 4 olduğu bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Tahran Başsavcısı Ali Salihi, Talekani Caddesi'ndeki Şehit ve Gaziler Vakfı önündeki silahlı saldırıda 4 polis memurunun yaralandığını söyledi.

Olayın terör boyutu olmadığını belirten Salihi, saldırganın dün Şehriyar ilçesinde mülkiyet anlaşmazlığı nedeniyle 4 kişiyi öldürerek kaçtığını aktardı.

Salihi, "Bu kişi bu sabah Talekani Caddesi yakınında görüldü ve olay yerinde bulunan görevliler tarafından teşhis edildi. Katil, memurları görür görmez tabanca ile memurlara ve vatandaşlara ateş açtı." dedi.

Olayın terör boyutu olmadığını aktaran Salihi, daha önce 2 olarak açıklanan yaralı polislerin sayısının da 4 olduğunu duyurdu.

Salihi, hastaneye kaldırılan polislerin durumuna ilişkin bilgi vermezken, saldırganın yakalandığını aktardı.

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi de ülke medyasında yer alan, olayın bir gösteri sırasında meydana geldiğine dair haberlerin doğru olmadığını ifade ederek, "Bugün Şehit Vakfı önünde miting yapılmadı." ifadelerini kullandı.

İran medyası, sabah saatlerinde Şehit ve Gaziler Vakfı önünde toplanan kalabalığa ve polislere ateş açıldığını, saldırıda iki polis memurunun bacak ve yüzlerine isabet eden kurşunlarla yaralandığını duyurmuştu.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 940 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Kore'de milyonlarca yüksek ateş vakasına karşın 69 kişinin öldüğü duyuruldu
Dünya Bankasından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık Kovid-19 finansman desteği
Japonya'da Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu uygulanmaya başladı
Türkiye'de 1310 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Tahran'da düzenlenen silahlı saldırıda 4 polisin yaralandığı açıklandı

Tahran'da düzenlenen silahlı saldırıda 4 polisin yaralandığı açıklandı

EGM'de 35 bin 874 personelin atama ve yer değiştirme işlemi tamamlandı

Bingöl'de sahipsiz 4 köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Şişli'de bir dairede 3 kişi ölü bulundu

Şişli'de bir dairede 3 kişi ölü bulundu
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi etkisiz hale getirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi etkisiz hale getirildi
Biden'dan, Floyd'un ölüm yıl dönümünde polisin güç kullanıma ilişkin kararname

Biden'dan, Floyd'un ölüm yıl dönümünde polisin güç kullanıma ilişkin kararname