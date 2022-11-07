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Dünya

Tahıl koridoru anlaşmasında Türkiye'nin yer alması Ukrayna'da tüccarlara güven veriyor

Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'da tahıl ihracatıyla ilgilenen tüccarlar, Türkiye'nin de taraf olarak yer aldığı tahıl koridoru anlaşmasının sürdürülmesine umutla bakıyor.

Davit Kachkachishvili   | 07.11.2022
Tahıl koridoru anlaşmasında Türkiye'nin yer alması Ukrayna'da tüccarlara güven veriyor Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Odessa

Ukrayna'daki tahıl tüccarları, ülkeden tahıl sevkiyatını sağlamak üzere Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) arabuluculuğuyla temmuzda imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının ve sevkiyatların sürdürülmesinin, dünyada olası açlık krizinin önlenmesi için son derece önemli olduğunu düşünüyor.

Ülkenin birçok bölgesinde tahıl depoları bulunan 53 yaşındaki Ukraynalı tüccar Mohamad Valid Taha, Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin sevkiyatıyla ilgili gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Ukrayna'da 1992'den bu yana tahıl ihracatı yaptığını belirten Suriye asıllı Taha, ülke genelindeki çiftçilerden tahıl alarak dünyanın çeşitli ülkelerine sattığını söyledi.

Savaşın başlamasıyla Ukrayna'daki depolarda kalan milyonlarca ton ürünün pazarlanması için yeni çözüm yolları aramaya başladıklarını belirten Taha, tahıl koridoru anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Ukrayna'dan tekrar gemilerle gıda ürünleri sevkiyatlarının başladığını ifade etti.

Önceliğin limanlardaki depolarda kalan milyonlarca ton tahıla verildiğini dile getiren Taha, ciddi sorunlar yaşanmadan devam ettiği sürece Karadeniz koridorunda gemilerle tahıl ihracatını sürdüreceklerini söyledi. Taha, "Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

"Yardımlarından dolayı Türkiye'ye minnettarız"

Türkiye'nin, dünyada tahıl krizinin önlenmesi konusunda son derece önemli adımlar attığını vurgulayan Taha, şöyle konuştu:

"Türkiye, bu konuda etkili bir görevi üstlendi. Yardımlarından dolayı Türkiye'ye minnettarız. Bugün onlar (Türkiye) olmadan olmaz ama tabii ki en önemlisi diğer tarafın (Rusya) sorumluluklarını yerine getirmesidir."

"Türkiye, küresel ve bölgesel güç haline geldi"

Türkiye'nin etkili diplomasisi sayesinde tahıl sevkiyatının yeniden başladığını dile getiren Taha, "Türkiye, kendi sorumluluklarını yerine getiriyor." dedi.

Dünya genelinde bir açlık krizin yaşanmaması için tahıl koridorunun aksamadan faaliyet göstermesi gerektiğini kaydeden Taha, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açlık krizi küresel bir sorundur. Bu krizin yaşanmaması için her ülke kendi katkısını sağlamalı. Şimdi biz Türkiye ve BM'yi görebiliyoruz bu süreçte. Maalesef çoğu ülke bu durumun sadece seyircisi olarak kaldı."

Türkiye'nin, bölgesel ve küresel güç haline geldiğini ifade eden Taha, "Dünya genelinde Türkiye'ye saygı duyuyorlar ve bunun sonuçlarını görüyoruz." diye konuştu.

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