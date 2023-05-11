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Dünya

SYRİZA adayı Zeybek, Yunanistan'da yaklaşan seçimlerle ilgili konuştu: Azınlık yok sayılıyor

Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak SYRIZA'nın İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, partisinin, Batı Trakyalı Türk Azınlığın haklarına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararlarının uygulanmasına sıcak baktığını söyledi.

Ayhan Mehmet  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
SYRİZA adayı Zeybek, Yunanistan'da yaklaşan seçimlerle ilgili konuştu: Azınlık yok sayılıyor

Gümülcine

Yunanistan'da 21 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde SYRİZA partisinin İskeçe ilinden tekrar milletvekili adayı olan Zeybek, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İskeçe Türk Birliğinin (İTB) adında Türk kelimesi bulunduğu için 1983 yılında kapatıldığını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 2007 ve 2008 tarihli kararlarında dernek kurma özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verildiğini hatırlatan Zeybek, "AİHM kararları uygulanmamıştır. SYRİZA partisi bu kararların uygulanabileceğini söylemektedir. Bu yönde çalışmalar yapacağız. İktidar olduğumuz dönemde de bu konuyu meclise taşımıştık ama hiçbir parti tarafından destek bulamadık. İnanıyorum ki insan haklarına hassas olan bir parti bu konuya çok farklı yaklaşacak. Yılan hikayesine dönmüş olan bu hukuk mücadelesi demokrasinin de sınandığı bir olaydır." dedi.

Azınlık yok sayıldı

Yunanistan'da mevcut Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümeti döneminde Batı Trakya Türk Azınlığı kurumlarının baskılara maruz kaldığını anlatan Zeybek, Miçotakis'in, bölgeye gerçekleştirdiği her ziyarette azınlığı yok saydığını söyledi.

Zeybek, "Sayın Başbakan birkaç gün önce ilimizi ziyaret etti. Yine azınlığımızı yok saydı. Aynı şekilde PASOK lideri de bugünlerde buradaydı. O da azınlığı yok saydı." ifadesini kullandı.

Batı Trakya Türk Azınlığının en önemli sorunlarından birinin eğitim olduğuna dikkat çeken Zeybek, eğitim seviyesinin arzu edilen yerde olmadığını kaydetti.

"Yeni Demokrasi hükümeti, azınlık hakları konusunda sınıfta kalmıştır"

Geçirilen yeni müftülük yasasının da azınlık tarafından kabul edilmediğini dile getiren Zeybek, "Buna tabii ki biz tepkimizi gösterdik. Mecliste de hayır oyu kullandım. Yeni demokrasi hükümeti, azınlık hakları konusunda sınıfta kalmıştır." dedi.

Yaşanan salgın süreci ve ekonomik krizden Yunan halkı ve Batı Trakya'daki azınlığın olumsuz şekilde etkilendiğine dikkati çeken Zeybek, orta tabakanın yok olduğunu ve alım gücünün düştüğünü belirtti.

"Orta ölçekli küçük çiftçimiz bu politikalara dayanamamış ve iflasın eşiğine gelmiştir"

Genelde tarım ve hayvancılıkla uğraşılan Batı Trakya'da uygulanan yanlış politikaların halkı göç etmeye zorladığına işaret eden Zeybek, "Bizim geniş kapsamlı bir tarım politikamız var. Kooperatiflerin yeniden canlandırılması lazım. Hayvancılığa daha farklı bir şekilde bakmaktayız çünkü Yeni Demokrasi'nin temel görüşü olan güçlüden yana ve zenginden yana politikasını burada da görmekteyiz. Orta ölçekli küçük çiftçimiz bu politikalara dayanamamış ve iflasın eşiğine gelmiştir." şeklinde konuştu.

Türkiye ile Yunanistan arasından son dönemde yaşanan gerginliğe de değinen Zeybek, SYRİZA'nın var olan problemleri diyalogla çözmekten yana olduğunu, partisinin, farklı bir dış politika uygulayacağını düşündüğünü ifade etti.

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