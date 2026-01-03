Dolar
Dünya

Suudi Arabistan'dan, Yemen'in güneyindeki tüm gruplara "kapsamlı konferans" çağrısı

Suudi Arabistan, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi’nin talebi doğrultusunda, güneydeki tüm gruplara mevcut krizin aşılması için kapsamlı konferans çağrısında bulundu.

Ekrem Biçeroğlu  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Suudi Arabistan'dan, Yemen'in güneyindeki tüm gruplara "kapsamlı konferans" çağrısı

İstanbul

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, Yemen'deki güney meselesinin tarihi ve toplumsal boyutları olan bir konu olduğu ve çözümünün ancak Yemen’de kapsamlı bir siyasi çözüm çerçevesinde diyalog yoluyla mümkün olabileceği vurgulandı.

Bu kapsamda Suudi Arabistan'ın, Alimi’nin, Yemen'deki güney meselesine adil çözümler bulunması amacıyla tüm güneyli grupları bir araya getirecek bir konferansın Riyad’da düzenlenmesi yönündeki talebini memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, tüm taraflara, güney meselesine adil çözümler üretecek bir vizyon etrafında bir araya gelmeleri ve güney halkının meşru taleplerini karşılayacak sürece katkı sunmaları çağrısı yapıldı.

İki kardeş ülke arasındaki yakın ilişkilere ve mevcut koşulların gerektirdiği ortak çıkarlara işaret edilen açıklamada, Suudi Arabistan’ın Yemen'in güvenlik ve istikrarını destekleme ve diyalog için uygun bir ortam sağlama yönündeki çabalarını sürdürdüğü kaydedildi.

