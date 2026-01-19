Dolar
Dünya

BM, Yemen'de on binlerce kişinin kıtlık koşullarıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Julien Harneis, son dönemde siyasi ve askeri hareketlilik yaşanan Yemen'de, on binlerce kişinin kıtlık benzeri koşullarla karşılaşabileceğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Cenevre

Harneis, BM Cenevre Ofisi'nde, Yemen'deki duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ülkenin güneyinde devam eden siyasi istikrarsızlığın, halihazırda savunmasız durumda olan insanları daha da derinleşen açlık, hastalık ve yerinden edilme tehdidiyle karşı karşıya bıraktığını söyleyen Harneis, "Çocuklar ölüyor ve durum daha da kötüleşecek. Korkum şu ki ölüm ve hastalık oranları önümüzdeki yıl önemli ölçüde artana kadar bunu duymayacağız." dedi.

Julien Harneis, Yemen nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan 18 milyondan fazla Yemenlinin gelecek ay ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalacağını söyleyerek, on binlerce kişinin ise kıtlık benzeri koşullarla karşılaşabileceğine vurgu yaptı.

Ülkenin sağlık sisteminin de çöktüğünün altını çizen Harneis, 450'den fazla sağlık tesisinin kapandığını ve binlercesinin fon kaybı riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Harneis, "Aşı programları da tehdit altında ve Yemen'deki çocukların sadece 3'te 2'si tam olarak aşılanmış durumda. Bu durum büyük ölçüde kuzeydeki erişim eksikliğinden kaynaklanıyor. BM ortakları, erişim kısıtlamalarına rağmen geçen yıl 3,4 milyon kişiye gıda yardımı ulaştırdı ve sel ile salgın hastalıklar sırasında acil destek sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'de, Nisan 2022'den bu yana hükümet güçleri ile Eylül 2014'ten beri başkent Sana dahil birçok kent ve vilayeti kontrol eden Ensarullah Hareketi arasında yaklaşık 11 yıldır süren savaşın ardından ateşkes sağlanmıştı.

Taraflar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor ve karşılıklı kayıplar veriliyor.

Yemen hükümeti ile Ensarullah Hareketi, 23 Aralık'ta Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen görüşmelerin ardından binlerce mahkumun serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

