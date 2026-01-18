Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,362.70
BTC/USDT
95,469.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye’deki son duruma ilişkin Rakka kentinden yayındayız. Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında, tam entegrasyonu öngören bir anlaşma imzalandı.
logo
Dünya

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara ikili ilişkileri görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüştü.

Raşa Evrensel, Esat Fırat  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara ikili ilişkileri görüştü

İstanbul

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın aktardığına göre, Bin Selman ile Cumhurbaşkanı Şara bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesine yönelik fırsatların yanı sıra, son bölgesel gelişmeler ve ortak ilgi alanlarına giren bir dizi konu ele alındı.

Suudi Arabistan, Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimini destekleyen ve onunla siyasi ve ekonomik ortaklıklar kuran ilk ülkeler arasında yer alıyor.

Suriyeli muhalif gruplar, 8 Aralık 2024’te, başkent Şam’a girerek, babası Hafız Esed’den (1971-2000) iktidarı devralan Beşşar Esed (2000-2024) liderliğindeki Baas rejiminin devrildiğini ilan etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı: Suriye’deki anlaşmanın, istikrara yönelik çabaları etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz
AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle 38 seferini iptal etti
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 2 milyon 760 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı: Suriye’deki anlaşmanın, istikrara yönelik çabaları etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Suriye’deki anlaşmanın, istikrara yönelik çabaları etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında tam entegrasyon anlaşması imzalandı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara ikili ilişkileri görüştü

Suriye Enformasyon Bakanlığı, operasyonlar ve süreçle ilgili önemli bir açıklama yapılacağını duyurdu

Suriye Enformasyon Bakanlığı, operasyonlar ve süreçle ilgili önemli bir açıklama yapılacağını duyurdu
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama
Suriye'nin Tabka kentinde halk, bölgenin terör örgütü YPG/SDG'den kurtarılmasını kutladı

Suriye'nin Tabka kentinde halk, bölgenin terör örgütü YPG/SDG'den kurtarılmasını kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet