Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,348.80
BTC/USDT
95,418.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe, Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.
logo
Dünya

Yemen'in geçici başkenti Aden'in güvenliği yerel güçlere devredilecek

Yemen'de Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu Ortak Güçleri Komutanı'nın danışmanı Felah eş-Şehrani, geçici başkent Aden'in güvenliğinin yerel güvenlik güçlerine devredileceğini açıkladı.

Shukri Hussein, Esat Fırat  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Yemen'in geçici başkenti Aden'in güvenliği yerel güçlere devredilecek

Yemen

Yemen'de Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu Ortak Güçleri Komutanı'nın danışmanı Felah eş-Şehrani, geçici başkent Aden'in güvenliğinin, askeri kampların şehir dışına taşınması ve karargahların yerel yönetim denetiminde sivil tesislere dönüştürülmesini öngören plan kapsamında yerel güvenlik güçlerine devredileceğini açıkladı.

Aden'de gazetecilerle bir araya gelen Şehrani, planın yerel yönetim ve askeri liderlikle koordinasyon içinde belirlenen takvime göre üç aşamada uygulanacağını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şehrani, "Aden'in güvenliği, şehrin sivil karakterini yansıtacak şekilde donatılacak yerel güvenlik güçlerinin sorumluluğunda olacak." dedi.

Kentte güvenliğin sağlanması için dışarıdan herhangi bir gücün konuşlandırılmayacağını vurgulayan eş-Şehrani, mevcut "Güvenlik Kuşağı Güçlerinin" isimlerinin "Ulusal Güvenlik Güçleri" olarak değiştirileceğini ve bu yapı üzerinden güvenliğin temin edileceğini ifade etti.

Şehrani, Aden'deki askeri liderlikle mutabakata varılmasının ardından, kampların ve ağır silahların şehir dışına veya cephe hatlarına taşınması için çalışılacağını belirterek, "Sivil nüfusun ve yerleşim alanlarının ortasında askeri kampların bulunmasına gerek yok." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın, kurtarılan Yemen vilayetlerinin kalkınmasına destek vermeye, güney meselesinin ele alınmasına ve Riyad'da düzenlenmesi planlanan Güney Diyaloğu'nun sonuçlarına dayalı adil bir çözüme ulaşılmasına olan bağlılığını yineledi.

Yemen hükümeti, dün Meşruiyeti Destekleme Koalisyonundan bir heyetle, kampların Aden'den kaldırılması ve daha sonra açıklanacak mutabık kalınan bölgelere yeniden konuşlandırılması planını görüştü.

Öte yandan, ocak ayı başında kendini fesheden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçleri ile hükümet güçleri ve Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu arasında askeri çatışmalar yaşanmış, GGK güçleri daha sonra Suudi Arabistan sınırına yakın Hadramut ve Mehra vilayetlerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Bunun üzerine hükümete bağlı Vatan Kalkanı tugayları iki vilayeti geri alarak Aden'e konuşlandı.

Ebyen, Şebva, Lahc ve Sokotra'daki yerel yönetimler, hükümet güçlerini memnuniyetle karşıladıklarını açıklarken, bu güçlerin Ed-Dali'de kalan bölgelerin kontrolünü sağlamaya yönelik operasyonlarını sürdürdüğü bildirilmişti.

GGK, kendini feshetmeden önce, ardı ardına gelen hükümetlerin güney bölgelerini marjinalleştirdiğini öne sürerek, güney Yemen'in kuzeyden ayrılmasını talep etmiş, bu çağrı Yemen'in toprak bütünlüğüne bağlılığını vurgulayan yetkililer tarafından reddedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü
Şırnak'ta özel kreş ve anaokulları ile kurslarda eğitime kar engeli
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması geleceğe dönük ümit verici bir gelişme
Dışişleri Bakanlığı: Suriye’deki anlaşmanın, istikrara yönelik çabaları etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz
AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle 38 seferini iptal etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yemen'in geçici başkenti Aden'in güvenliği yerel güçlere devredilecek

Yemen'in geçici başkenti Aden'in güvenliği yerel güçlere devredilecek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara ikili ilişkileri görüştü

Uzmanlar Yemen’deki Başkanlık Konseyi değişikliklerini yeni bir siyasi aşamanın başlangıcı olarak görüyor

Yemen'de, feshedilen Güney Geçiş Konseyi lideri Zübeydi, BAE’den ilk açıklamasını yaptı

Yemen'de, feshedilen Güney Geçiş Konseyi lideri Zübeydi, BAE’den ilk açıklamasını yaptı
Yemen'de Başbakan Bin Brik görevinden ayrıldı, yerine Dışişleri Bakanı Zindani getirildi

Yemen'de Başbakan Bin Brik görevinden ayrıldı, yerine Dışişleri Bakanı Zindani getirildi
WSJ: Körfez ülkeleri, Trump yönetimini İran'a saldırmaması için ikna etmeye çalışıyor

WSJ: Körfez ülkeleri, Trump yönetimini İran'a saldırmaması için ikna etmeye çalışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet