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Dünya

Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci Demirbaş serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde gözaltına alınan Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş serbest bırakıldı.

Can Efesoy  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci Demirbaş serbest bırakıldı

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Demirbaş, Türk makamlarının girişimleri neticesinde, Taif'te tutulduğu nezarethaneden salıverildi.

Demirbaş'ın durumunun Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğunca yakından takip edildiği ve gazetecinin ailesine düzenli bilgi verildiği belirtildi.

Süreç

Bakanlığın, Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci Demirbaş'ın durumu hakkında Suudi Arabistan makamlarından bilgi talep ettiği bildirilmişti.

U19 futbol maçlarını takip etmek için Suudi Arabistan'a görevli giden gazeteci Demirbaş'ın durumu, 8 Temmuz akşamı Dışişleri Bakanlığının dikkatine sunuldu.

Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal'ın, Demirbaş'ı gözaltında bulunduğu yerde ziyaret edeceği kaydedilmişti.

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