Dolar
32.83
Euro
35.23
Altın
2,320.08
ETH/USDT
3,550.50
BTC/USDT
66,831.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden "Gazze'de canların korunması için harekete geçilmesi" çağrısı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, uluslararası topluma "Gazze halkının korunmasına yönelik her türlü tedbiri almak için derhal harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.

İbrahim Khazen, Ali Semerci  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden "Gazze'de canların korunması için harekete geçilmesi" çağrısı

İstanbul

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre Bin Selman, bu yıl hacca katılan önemli isimler ve yetkililer için düzenlenen resepsiyonda bir konuşma yaptı.

Bin Selman, bu yıl Kurban Bayramı'nın, Gazze'de Filistinlilere karşı "çirkin suçların" sürdüğü bir dönemde idrak edildiğini söyledi.

Gazze'deki bu saldırıların bir an önce durdurulması gerektiğini vurgulayan Bin Selman, uluslararası topluma "Gazze'deki Filistinlilerin canlarının korunması için her türlü tedbiri almak üzere harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.

Bin Selman, Gazze Şeridi'nde acil ateşkes önerisine ilişkin BM Güvenlik Konseyi tarafından yayınlanan son kararların uygulanmasının önemini vurguladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Filistin halkının meşru haklarını elde edebilmesi ve kapsamlı, adil ve kalıcı barışa ulaşabilmesi için ülkesinin, uluslararası topluma yaptığı "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini tanıma" çağrısını yineledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalar'da İETT'ye minibüs tepkisi sürüyor
Balıkesir'de anızda başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Türk Kızılay, Nijer'de 19 bin 75 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
Türkiye Diyanet Vakfı, Kazakistan’daki ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı
Bakan Yumaklı bu yıl 51 çeşit bitkinin tescil edildiğini bildirdi

Benzer haberler

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Batı Şeria'da 640 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Batı Şeria'da 640 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden "Gazze'de canların korunması için harekete geçilmesi" çağrısı

Gazze'deki hükümet: İsrail "aç bırakma politikasını" sivillere karşı siyasi baskı aracı olarak kullanıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti
İsrail'in 255 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 347'ye çıktı

İsrail'in 255 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 347'ye çıktı
ANALİZ- Refah Sınır Kapısı'nı kim yönetecek?

ANALİZ- Refah Sınır Kapısı'nı kim yönetecek?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet