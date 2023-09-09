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Dünya

Suudi Arabistan: Ekonomide Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa'yı bağlayacak mutabakat zaptı imzalandı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa'yı bir araya getirecek bir ekonomi projesi için mutabakat zaptı imzalandığını söyledi.

İbrahim Khazen, Muhammed Semiz  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Suudi Arabistan: Ekonomide Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa'yı bağlayacak mutabakat zaptı imzalandı

İstanbul

Suudi Arabistan medyasına göre, Veliaht Prens Bin Selman, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu.

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"Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa arasında ekonomik bir proje için mutabakat zaptı imzalandığını" belirten Bin Selman, söz konusu ekonomi projesinin demir yolu ağları ve altyapının gelişmesine katkı sağlayacağını ayrıca uzun vadede iş fırsatları sunacağını ifade etti.

Bin Selman, oluşturulacak ekonomi koridorunun Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa arasındaki ticareti artıracağını, elektrik ve hidrojen ihracatı için boru ve nakil hatlarının genişletilmesine katkı sunacağını kaydetti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ekonomi koridorunun küresel enerji güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunacağını ve Orta Doğu-Avrupa-Hindistan limanlarını birbirine bağlayacağını söyledi.

Bin Selman, söz konusu mutabakat zaptına hangi Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinin imza attığını ise belirtmedi.

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