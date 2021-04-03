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Dünya

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan: İsrail ile normalleşme tüm bölge için faydalı olacak

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, İsrail'in bölgedeki konumunun normalleşmesinin tüm bölge için ekonomik, sosyal ve güvenlik açılarından faydalı olacağını belirtti.

Muhammed Semiz   | 03.04.2021
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan: İsrail ile normalleşme tüm bölge için faydalı olacak

Istanbul

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, CNN'e verdiği röportajda, ülkesi ile İsrail arasında yakın bir zamanda anlaşma yapılıp yapılmayacağını bilmediğini söyledi.

İsrail'in bölgedeki konumunun normalleşmesinin bölge için büyük fayda sağlayacağını kaydeden Bin Ferhan, "Normalleşme tüm bölge için ekonomik, sosyal ve güvenlik açılarından faydalı olacak." ifadelerini kullandı.

Bin Ferhan, Filistin meselesi çözülmez ve 1967 sınırları çerçevesinde bir Filistin devleti kurulmazsa normalleşmenin bölgede başarılı olmasının mümkün olmayacağını da ifade etti.

Bin Ferhan ayrıca, ülkesinin daha önce Arap Barış Girişimi çerçevesinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması durumunda İsrail ile normalleşme sözü verdiğini sözlerine ekledi.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul edilen Arap Barış Girişimi bildirisiyle, "toprak karşılığı barışı" yani 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.

Mısır ve Ürdün'ün ardından 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Sudan da İsrail ile normalleşmeyi kabul eden ülkeler kervanına katılmıştı.

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