Dünya

Suriye'de yeni banknotlar aşamalı olarak tedavüle girecek

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husariyye, ülkenin parasal ve mali reform süreci kapsamında yeni banknotların aşamalı olarak tedavüle gireceğini ve bu banknotların "güvenilir iki ya da üç uluslararası kaynakta" basılacağını açıkladı.

Muhammed Karabacak, Ömer Koparan  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Suriye'de yeni banknotlar aşamalı olarak tedavüle girecek

Şam

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Husariyye, yeni banknotların, sahteciliğe karşı yüksek güvenlik önlemleriyle donatılmış şekilde, "güvenilir iki veya üç uluslararası kaynak" tarafından üretileceğini söyledi.

Yeni para birimlerinin tedavüle sunulmasının, ülkenin nakit yapısının geliştirilmesi ve günlük işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla atılan teknik ve düzenleyici bir adım olduğunu belirten Husariyye, "Bu süreç, para arzını artırmak için değil, nakit dolaşımını daha etkin yönetmek ve ödeme sistemlerini kolaylaştırmak için yürütülmektedir." dedi.

Aşamalı geçiş planlanıyor

Basılacak para miktarının ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına göre “titizlikle” belirleneceğini aktaran Husariyye, ilk aşamada yeni banknotların mevcut diğer banknotlarla birlikte kademeli olarak piyasaya sürüleceğini, mevcut banknotların ise dolaşımdan çekilmeyeceğini ifade etti.

Husariyye, ikinci aşamada eski banknotların yenileriyle değiştirilmeye başlanacağını, üçüncü aşamada ise bu değişimin yalnızca Suriye Merkez Bankası üzerinden yapılacağını kaydetti.

Yeni banknotların yüksek teknik standartlara sahip olacağını vurgulayan Husariyye, bu sayede ulusal para birimine olan güvenin artmasının ve kullanıcı haklarının korunmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Husariyye, yeni banknotlara ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşmak üzere ulusal çapta bir bilgilendirme kampanyası başlatmayı planladığını da bildirdi.

