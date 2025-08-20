Dolar
40.93
Euro
47.81
Altın
3,348.40
ETH/USDT
4,323.10
BTC/USDT
114,041.00
BIST 100
11,134.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile oynadıkları maçın ardından Chobani Stadı’nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Suriye'nin Trablus büyükelçiliğinde 13 yıl sonra bayrak göndere çekildi

Suriye’nin Libya’ya gönderdiği teknik-diplomatik heyet, başkent Trablus’ta yer alan Şam Büyükelçiliği binasına bayrak çekerek, 13 yıldır kapalı olan elçiliğin açılışı için ilk adımı attı.

Mohammed Ertima, Ömer Erdem  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Suriye'nin Trablus büyükelçiliğinde 13 yıl sonra bayrak göndere çekildi

Trablus

Heyet Başkanı Muhammed Ceffal, bayrak töreninin ardından yayımladığı görüntülü açıklamada, "13 yıldan uzun bir aranın ardından, devletimizin bayrağını Trablus’taki büyükelçilik binasında dalgalandırmakla görevlendirilmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Ceffal, elçilik binasındaki tadilatların tamamlanmasının ardından elçiliğin resmi olarak açılacağını ve Suriye toplumuna hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ceffal ayrıca, Libya Dışişleri Bakanlığı’nın Suriyelileri vergiden muaf tutan kararının da "çok yakında" yayımlanacağının müjdesini verdi.

Ceffal, Libya’daki Suriyeli teknik heyetin ülkesini temsil eden tek resmi merci olduğunu, başka oluşumların Suriye’yi temsil etmediğini vurguladı.

Bayrak töreninin ardından Anadolu Ajansı’na konuşan Ceffal, "Bundan sonraki aşamada elçilik kapılarını açacak ve Libya’daki Suriyelilere tüm konsolosluk hizmetlerini sunacak." diye konuştu.

Elçiliğin önündeki en önemli dosyalardan birinin "yasa dışı göç" olduğunu ve bu konunun hem Suriye, hem bölge ülkeleri hem de Libya için "son derece hassas" olduğunu ifade eden Ceffal, uzun süren diplomatik kopukluğun ardından çözüm bekleyen birçok hukuki sorun olduğunu, “iç ve dış birçok zorlukla” karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Libya’da yaşayan Suriyelilerin ülkelerine geri dönüş taleplerine değinen Ceffal, "Gönüllü olarak geri dönmek isteyenler, vergiden muafiyet kararının çıkmasını beklemek durumunda kalacak." dedi.

Libya Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi Müdürü Tahir Hüseyin ise AA’ya yaptığı açıklamada, "Bir diplomatik temsilciliğin yeniden hayata dönmesinden mutluluk duyuyoruz. Bugün Suriye’nin kardeş büyükelçiliğini yeniden açıyor ve iki halk arasındaki ilişkileri canlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya:Uyuşturucuyla mücadelede kararlılığın en görünür çıktısı, ele geçirilen madde miktarındaki tarihi seviye
Adana Seyhan'da biriken çöpler kötü kokuya neden oluyor
Çanakkale Gelibolu yangını, düzenli bakım yapılan ceviz bahçesini teğet geçti
Uluslararası fotoğraf yarışmasında AA foto muhabirleri 10 kategoride ödül kazandı
Zafer Haftası’nda TCG Anadolu gemisiyle Çanakkale’den İstanbul’a yolculuk düzenlenecek

Benzer haberler

Suriye'nin Trablus büyükelçiliğinde 13 yıl sonra bayrak göndere çekildi

Suriye'nin Trablus büyükelçiliğinde 13 yıl sonra bayrak göndere çekildi

Ticaret Bakanlığı, Suriye'nin ithalat sınırlamasının tüm ülkeler için geçici bir uygulama olduğunu bildirdi

Hudut kapılarından Suriye'ye pasaportla geçiş işlemleri başladı

Doğu Guta kimyasal silah katliamının üzerinden 12 yıl geçti

Doğu Guta kimyasal silah katliamının üzerinden 12 yıl geçti
Libyalılar yerel seçimlerin ikinci aşaması için sandık başında

Libyalılar yerel seçimlerin ikinci aşaması için sandık başında
Suriye'de Lazkiye, Tartus ve Hama'daki orman yangınları sürüyor

Suriye'de Lazkiye, Tartus ve Hama'daki orman yangınları sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet