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Dünya

Suriye'de güvenlik güçleri, Lübnan sınırındaki devrik rejim unsurlarıyla çatışıyor

Suriye'de Askeri Operasyonlar Komutanlığına bağlı güçler, ülkenin Lübnan sınırında devrik rejim askerleri, uyuşturucu tacirleri ve Hizbullah mensuplarıyla çatışıyor.

Ömer Koparan, Zeynep Katre Oran  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Suriye'de güvenlik güçleri, Lübnan sınırındaki devrik rejim unsurlarıyla çatışıyor Fotoğraf: Bekir Kasım/AA

Şam

Hükümetin Askeri Operasyonlar Komutanlığına bağlı birliklerin, devrik rejimin askerleri, uyuşturucu tacirleri ve Hizbullah'a yönelik operasyonları sürüyor.

Bu kapsamda, Kome, Cerbeş ve Elzerba köyleri, Humus ilinin kırsalı, Suriye-Lübnan sınırındaki Matarba Gümrük Kapısı ve Humus'un güneybatısındaki Kuseyr ilçesi kırsalında çatışmalar yaşandı.

Aralıklarla çatışmaların yaşandığı bölgeye, Askeri Operasyonlar Komutanlığına bağlı güçler takviye kuvvet gönderdi.

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