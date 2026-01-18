Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,302.10
BTC/USDT
95,070.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’ye operasyonda Rakka ilinin merkezinin 5 kilometre yakınına ulaştı

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik başlattığı operasyon kapsamında Fırat Nehri'nin batısında, Rakka kent merkezi girişinin 5 kilometre yakınına ulaştığı bildirildi.

Esat Fırat  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’ye operasyonda Rakka ilinin merkezinin 5 kilometre yakınına ulaştı Fotoğraf: Hişam Hac Ömer/AA

Halep

AA muhabirinin, Suriye ordusu saha komutanlığından aldığı bilgiye göre, Suriye ordusu Fırat Nehri'nin batısında, Rakka ilinin kent merkezi girişinin 5 kilometre yakınına ulaştı.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, 16 Ocak akşamı saat 22.00'de başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Meskene üzerinden ilerleyen ordu, örgütün işgalinde olan Rakka ilinin güneybatı ucundaki Dibsi Afnan bölgesine de hakim olup, il çevresindeki tahkimatını artırmaya başlamıştı.

Suriye ordusunun YPG/SDG’ye karşı başlattığı operasyonda Fırat Nehri’nin batısında şiddetli çatışmaların yaşandığı Tabka kentinde, örgüt unsurlarının konvoylarla bölgeden ayrıldığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
ANSİAD 36. Kuruluş Yıl Dönümü ve Yılın Başarı Ödülleri Töreni düzenlendi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Suyla alakalı yaklaşımlarımızı tüm platformlarda dile getirmeye devam edeceğiz
İletişim Başkanı Duran'dan Birlik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’ye operasyonda Rakka ilinin merkezinin 5 kilometre yakınına ulaştı

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’ye operasyonda Rakka ilinin merkezinin 5 kilometre yakınına ulaştı

DMM'den "Kürtlere yönelik hasmane tutum sergileniyor" iddiasına yalanlama

Suriye Savunma Bakanlığı: YPG/SDG'nin Fırat’ın batısından çekilmesi bu sabah başlayacak

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yeni bir kararname yayımladı

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yeni bir kararname yayımladı
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyona başladı

Suriye ordusu, Deyr Hafir'de terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyona başladı
AA, Suriye’de terör örgütü YPG/SDG’nin işgali altındaki Deyr Hafir’i havadan görüntüledi

AA, Suriye’de terör örgütü YPG/SDG’nin işgali altındaki Deyr Hafir’i havadan görüntüledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet