Dünya

Suriye Savunma Bakanlığı: YPG/SDG'nin Fırat’ın batısından çekilmesi bu sabah başlayacak

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG’nin Fırat’ın batısındaki mevzilerden çekilme sürecinin bu sabah başlayacağını duyurdu.

Esat Fırat  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Suriye Savunma Bakanlığı: YPG/SDG'nin Fırat’ın batısından çekilmesi bu sabah başlayacak

İstanbul

Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye’ye yaptığı açıklamada, “YPG/SDG’nin Fırat’ın batısından çekilmesi cumartesi sabahı başlayacak. Ardından Suriye Ordusu birlikleri bölgeye intikal edecektir.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ayrıca, Suriye Ordusu’nun Deyr Hafir bölgesine girdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Öte yandan Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı da terör örgütü YPG/SDG’nin geri çekilme sürecinde hedef alınmayacağını bildirdi.

Suriye ordusunun hedef aldığı terör örgütü YPG/SDG’nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, terör örgütü unsurlarının sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat Nehri’nin doğusuna çekileceğini açıklamıştı.

Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat’ın batısındaki örgüt kontrolündeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, sivillerin güvenli tahliyesi için M15 kara yolunda insani koridor açıldığını duyurmuştu.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Deyr Hafir’de hedef alınacak terör noktalarının haritaları yayımlanarak sivillerden bu bölgelerden uzak durmaları istenmiş, operasyonun da TSİ 22.00 itibarıyla başlatıldığı bildirilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı da daha sonra yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG’nin Fırat Nehri’nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.


Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Terör örgütü YPG/SDG'nin çekilme açıklaması sevinçle karşılandı

Operasyonun başladığı saatlerde sokakların boşaldığı Deyr Hafir’e bağlı Humeyme köyünde, terör örgütünün Fırat’ın doğusuna çekileceğinin duyulmasının ardından siviller yeniden sokaklara çıktı.

Çok sayıda sivil, yeni Suriye bayrakları taşıyarak tekbirler getirdi ve sevinç gösterilerinde bulundu. Bölge sakinleri, terör örgütü YPG/SDG’nin uzun süredir günlük hayatlarını zorlaştırdığını belirterek gelişmeyi “kurtuluş” olarak nitelendirdi.

