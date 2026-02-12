Dolar
Dünya

Suriye, Gaziantep'te konsolosluk açacak

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Gaziantep'te konsolosluk açmak için çalışmalar yürüttüklerini duyurdu.

Ali Semerci  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Suriye, Gaziantep'te konsolosluk açacak

Şam

Dışişleri Bakanı Şeybani, yaptığı yazılı açıklamada, 2026 yılının, "yeni Suriye dış temsilcilikleri ve bunların dünya genelindeki kurumsal yapılanmaları yılı" olacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığının, diplomatik misyonların etkinleştirilmesine yönelik değerlendirme, idari reform ve nitelikli kadroların kazanımını esas alan kapsamlı bir plan benimsediğini ifade eden Şeybani, bu doğrultuda Gaziantep ile Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde konsolosluk açılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Şeybani, yurt dışında yaşayan Suriyelilerin onuru ve onlara sunulan hizmetlerin ulusal egemenliğin ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret etti.

