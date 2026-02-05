Dolar
Dünya

Suriye devlet televizyonunda ilk kez Kürtçe yayın yapıldı

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye ilk kez Kürtçe yayın yaptı.

Muhammed Emin Canik  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Suriye devlet televizyonunda ilk kez Kürtçe yayın yapıldı

İstanbul

El-İhbariyye kanalı sunucusu, "Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS)" heyetinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam'daki Halk Sarayı'nda yaptığı görüşmeye ilişkin haberi Kürtçe sundu.

ENKS üyesi Nemat Davut da Şara ile yaptıkları görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Davut, Şara ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, ülkenin resmi televizyonunda ilk kez Kürtçe yayın yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmeye ilişkin Davut, "Bugün Suriye ve Kürt halkı için tarihi bir gün. Biz Kürtler olarak Suriye'nin bir parçası, tarih boyunca da ortağı olduğumuzu düşünüyoruz, gelecekte de ortağı olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Davut, "Şam'da bulunmamız ve hükümetle bir araya gelmemiz ulusal görevimizdir." ifadesini kullandı.

Şara'nın 16 Ocak'ta imzaladığı kararnamede, "Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir." ifadelerine yer verilmişti.

Kararnamede, "Haseke ilinde kayıt dışı bırakılan ve Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli kişilere vatandaşlık verileceği" açıklanırken, eğitim ve kültür alanları dahil çeşitli haklar tanınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
İlgili konular
İzmir'de suyla dolan alt geçitte kamyonette mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti
İzmir'de sağanak etkili oldu
Bilal Erdoğan, "Kütüphane Sohbetleri" programına konuk oldu
Kahramanmaraş'ta umut olan Azerbaycanlı ekiplerin hikayesi belgesel oldu
Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi
