Dolar
41.69
Euro
48.97
Altın
3,862.80
ETH/USDT
4,452.80
BTC/USDT
119,862.00
BIST 100
10,981.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde “2025-2026 Kültür ve Sanat Yeni Sezon Lansmanı”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bingöl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı İlk Dersi” programında konuşuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Edirne İşyurtları Fuarı Açılışı’nda konuşuyor. İsrail ordusu, Gazze’ye doğru seyir halinde olan “Küresel Sumud Filosu”na ait olan "Marinette" gemisine saldırdı. -VTR
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Sumud Filosu aktivistleri, İsrailli Bakan'ın provokasyonuna "Özgür Filistin" sloganıyla karşılık verdi

Gazze'ye insani yardım amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, alıkonuldukları Aşdod Limanı'na gelerek, kendilerine "teröristler" diyen İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'e "Özgür Filistin" sloganıyla karşılık verdi.

Enes Canlı  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Sumud Filosu aktivistleri, İsrailli Bakan'ın provokasyonuna "Özgür Filistin" sloganıyla karşılık verdi

Kudüs

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail'de kolluk kuvvetlerinden sorumlu aşırı sağcı Ben-Gvir, Aşdod Limanı'nda, İsrail ordusunun yasa dışı alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu alana geldi.

Aktivistlerin sıralı biçimde yerde oturtulduğu görülen videoda, Ben-Gvir'in, "Şunlara bak, katillerin destekçisi. Bu arada gemileri de pislik içindeydi. Bunlar Gazze'ye yardım etmeye, teröristlere yardım etmeye geldi. Bunlar teröristler..." ifadesini kullandığı duyuldu.

Bu sırada aktivistlerin, "Özgür Filistin" diye slogan atmaya başladığı sırada videonun kesildiği dikkati çekti.

Daha sonra İsrail ordusunun yasa dışı biçimde ele geçirdiği filodaki gemilerden birine giren Ben-Gvir, gemilerin yardım taşımadığını ileri sürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına vermek suç sayılacak
İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
KDK'den ÖSYM'ye "iptal edilen sorunun itiraz ücreti iade edilsin" tavsiyesi
Ormanlar "ORİKEM Projesi" ile gece gündüz fotokapanlarla korunuyor
Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı

Benzer haberler

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in "teknelerde insani yardım yoktu" iddiasını "kara propaganda" olarak niteledi

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in "teknelerde insani yardım yoktu" iddiasını "kara propaganda" olarak niteledi

Dünyanın Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalmasına tepkisini sanatıyla duvara yansıttı

Hollandalı 74 yaşındaki Maria, Filistin'e dikkati çekmek için bisikletle bir ayda tüm ülkeyi dolaştı

Sumud Filosu'na saldıran İsrail ordusu, filodaki son tekne Marinette'i yasa dışı ele geçirdi

Sumud Filosu'na saldıran İsrail ordusu, filodaki son tekne Marinette'i yasa dışı ele geçirdi
Yunanistan'da liman işçileri İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı nedeniyle greve gitti

Yunanistan'da liman işçileri İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı nedeniyle greve gitti
Sumud Filosu aktivistleri, İsrailli Bakan'ın provokasyonuna "Özgür Filistin" sloganıyla karşılık verdi

Sumud Filosu aktivistleri, İsrailli Bakan'ın provokasyonuna "Özgür Filistin" sloganıyla karşılık verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet