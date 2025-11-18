Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına artık Tel Aviv hükümeti de sessiz kalamıyor
İsrail hükümetinden yapılan işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlileri hedef alan saldırılarına karşı harekete geçileceği yönündeki açıklamalara rağmen Yahudi yerleşimci şiddeti artarak devam ediyor.
Batı Şeria'nın güneyindeki Caba beldesi, dün akşam saatlerinde yüzleri maskeli onlarca İsraillinin saldırısına sahne oldu. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, beldeye baskın düzenleyip en az üç aracı ateşe verdi, bazı arabaları tahrip etti, bazı evleri de kundaklamaya çalıştı.
Filistinliler, İsrailli saldırganların maskeli olduğunu, sadece gençler değil aralarında yetişkinlerin de bulunduğunu ve hepsinin organize hareket ettiğini anlattı.
Batı Şeria'da her geçen gün artan yerleşimci şiddetini göz ardı eden İsrail hükümeti, bu saldırıya kayıtsız kalamadı.
Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, kabinedeki ilgili bakanlarla "bir grup azınlık" diye nitelediği saldırı ve "yerleşimci şiddetine" karşı harekete geçmek üzere görüşeceğini duyurdu. Aynı şekilde Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar da işgal altındaki Batı Şeria'da "küçük bir grup aşırıcı" diye nitelediği yerleşimcilerin saldırılarına karşı adım atacaklarını açıkladı.
Tüm bu açıklamalara rağmen Netanyahu hükümeti; Filistin topraklarının gasbedilmesi, Yahudi üstünlüğü ve Filistinlilere karşı baskı ve şiddeti savunan aşırı sağcı isimlerin kritik görevlere getirilmesiyle biliniyor. Bunlardan biri de geçmişinde ırkçı açıklamaları nedeniyle hüküm giymiş sabıkalı bir isim olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir. İsrailli aşırı sağcı Bakan, Filistin topraklarından gasbedilen bir yerleşim yerinde yaşıyor ve İsraillileri, özellikle yerleşimcileri silahlandırmasıyla tanınıyor.
Netanyahu hükümetindeki diğer bir kritik isim Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise aynı zamanda Batı Şeria'da Filistin topraklarının gasbedilmesi ve buralara yerleşimler kurulmasından da sorumlu.
Caba beldesine saldırı, Batı Şeria'daki Gush Etzion yerleşimi yakınındaki "kaçak yerleşimin" İsrail güçlerince yıkılmasının akabinde geldi.
Yıkım sırasında İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler arasında olaylar çıkmış, 6 yerleşimci gözaltına alınmıştı.
"Kaçak yerleşim" birimleri
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, "kaçak yerleşim" kuracakları bölgelere önce farklı malzemelerden baraka evler kurup etrafına çit örüyor ve yol yapıyor. Böylece bölgeyi, kaçak yerleşimlere hazırlıyorlar.
İsrail yönetiminin de yasa dışı kabul ettiği bu kaçak yerleşimlerin büyük bir bölümü, belli bir süre sonra yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine dönüştürülüyor.
Filistin beldesinin etrafı Yahudi yerleşimleriyle dolu
Batı Şeria'nın güneyindeki Caba beldesi, yeşil tepeler ve vadilerle kaplı yolların arasından çevredeki Yahudi yerleşimlerinin arasından geçtikten sonra bir tepede yer alıyor. Caba'nın hemen karşısında çok sayıda konteyner ve mobil evlerin dizili olduğu İsrail nezdinde de yasa dışı kabul edilen kaçak bir yerleşim yeri bulunuyor.
Caba beldesindeki saldırının görgü tanığı Filistinli Remzi İbrahim Ebu Şala (27), AA muhabirine, evde kız kardeşleri ve ailesiyle otururken bir anda gürültü duyduklarını ve ne olduğunu anlayamadıklarını söyledi.
Ailesini hemen bir odaya topladığını ve kapıları kapattığını aktaran Ebu Şala, gayet hazırlıklı oldukları ve bölgeyi yakmaya geldikleri anlaşılan, yüzleri maskeli ellerinde benzin bidonları bulunan 100 kadar İsraillinin beldeye baskın düzenlediğini ifade etti. Ebu Şala, beldenin çevresinde Filistin topraklarından gasbedilen yaklaşık 13 İsrail yerleşim yeri olduğunu ve Filistinlilere yönelik herhangi bir korumanın da bulunmadığını vurguladı.
Filistinli Musa Ahmed Ebu Şala (57) ise İsrailli saldırganların belki 60-70 kişi olduğunu, kameralardan onları görünce dışarı çıkmayıp evde ailesini korumaya çalıştığını anlattı.
İsrailli saldırganların yanıcı maddelerle evleri ateşe vermeye çalıştığını söyleyen Musa Ahmed, İsrail ordusunun ise olaylar bittikten yaklaşık iki saat sonra beldeye geldiğine dikkati çekti.
İsrail hükümetinden gelen açıklamalara ilişkin ise Musa Ahmed, "Bunların hepsi boş laf, yalan. İki yıldır (yerleşimciler) gelip, yakıyorlar, yıkıyorlar, kimse bir şey yapmadı. Ben açıklama istemiyorum sahada uygulanan somut bir durum istiyorum. Burada bir şey değişmiyor. Caba'ya yerleşimcilerin gelmesi son beklediğimiz şeydi. Şimdi burada kimse evinde bile güvende değil." ifadelerini kullandı.
Musa Ahmed, çevredeki bir duvara İbranice "Araplara ölüm" ve "Yahudi tutuklulara af" ifadelerinin yazıldığını aktardı. Musa Ahmed, af istenen bu Yahudilerin geçmişte Filistinlilere karşı terör olaylarına karıştıkları için hüküm giyen kişiler olduğunu kaydetti.
İki bebeğin de bulunduğu arabaya yapılan saldırı güvenlik kamerasında
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bir eve girmeye çalışan arabaya taşlarla üst üste saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Rafat Hilal Muhammed Meşale, 1 ve 3 yaşında iki bebek ile iki yetişkinin de içinde bulunduğu arabaya yapılan saldırının görüntülerine işaret ederek, bahçeden gelen seslerden sonra dışarı çıkmaya çalıştığını ancak dışarı çıktığında neredeyse 50 kadar yerleşimci gördüğünü ve kardeşine "Arabadan sakın inmeyin!" diye bağırdığını, bu sırada omzuna ve sırtına taş darbesi aldığını anlattı.
İsrailli saldırganların elektrikli arabasını yakmaya çalıştığını, kendisinin yangını söndürdüğünü aksi takdirde bir felaket yaşanacağını dile getiren Meşale, dehşet anlarını şöyle anlattı:
"Her gün tehlikede hissediyoruz. Ben her gün bu yoldan, yerleşimlerin önünden geçmek zorundayım. Her gün yerleşimcilerin saldırısı riski altındayım. Arabamı daha önceden de taşladılar, evime düzenlenen bu üçüncü saldırı. Köye düzenlenen belki de 30'uncu saldırı. Olaylar bittikten sonra yaşadığıma şaşırıyorum, öldüğümü zannettim. Diğer zamanlarda ya bir silah olsa ya da atılan taş başka bir yerine gelse öldürülebilirsin."
Bölgedeki Filistinlilere destek olmak için gelen "İnsan Hakları İçin Hahamlar" isimli oluşumun Başkanı İsrailli Avi Dabush da "Yahudiliğin yıkım ve şiddet olduğunu düşünenlere ve Yahudi terörüne karşı Caba halkına destek olmak için buradayız. Bu hükümetle ilgili ümitsizim. Bu hükümet, Yahudi terörüne destek olanlardan ve bu teröre katılanlardan oluşuyor." diye konuştu.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları artıyor
İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletlerin açıkladığı rakamlara göre kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 7 bin 154 saldırı düzenledi, 33 Filistinliyi öldürdü ve 33 topluluğu zorla yerinden etti.
İsrail ordusu, fanatik yerleşimcilerin Filistinlilere düzenlediği saldırılara göz yummak, bazı saldırılarda onlarla birlikte hareket etmek ve buna karşın bölgedeki Filistinlilere karşı aşırı güç kullanarak hak ihlallerinde bulunmakla eleştiriliyor.
İşgal altındaki Batı Şeria'da birkaç derme çatma yapı, bazen bir çadır ve konteyner evlerle İsrail nezdinde de yasa dışı kabul edilen "kaçak yerleşim" kurma girişimleri son dönemde hız kazandı.
İsrailliler, bu "kaçak yerleşimleri" genellikle Filistin bölgelerine yakın yerlere kuruyor ve Filistinlilere saldırı düzenliyor. İsrail ordusu ise bu yerleşimcilere koruma sağlıyor. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğrayan ve buna karşı koyan Filistinliler ise İsrail askerlerinin şiddetine maruz kalıyor.
Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları gasbedilerek 365 yasa dışı yerleşim inşa edildi
Batı Şeria’nın güneyindeki "Kefar Atsiyon" Yahudi yerleşim birimi, İsrail’in 1967’de Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü işgal etmesinin hemen ardından kurduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.
Yahudi yerleşim birimlerini takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Barış Şimdi (Peace Now)" hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken İsrailli yerleşimci nüfusu 500 bini aşmış durumda.
İsrail hükümetinin onayıyla Filistin topraklarından gasbedilerek kurulan yerleşim sayısı 141'e yükselirken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan yerleşim yeri sayısı ise 224 olarak belirlendi. Böylece Batı Şeria'da kurulan yasa dışı Yahudi yerleşim sayısı 365'e ulaştı. İsrail hükümetinin söz konusu "kaçak yerleşim" yerlerine sık sık aldığı kararlarla tek taraflı onay verdiği biliniyor.
İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu yerleşim yerleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.