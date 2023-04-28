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Dünya

Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesinde Port Sudan bölümü tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliye operasyonunun Port Sudan bölümünün tamamlandığı bildirildi.

Zafer Fatih Beyaz  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesinde Port Sudan bölümü tamamlandı Fotoğraf: Ömer Erdem/AA

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait A400M tipi ağır nakliye uçağımız ile 101 vatandaşımız daha emniyetle ülkemize ulaştırıldı. Böylece tahliye operasyonunun Port Sudan bölümü tamamlanmış oldu." bilgisine yer verildi.

Paylaşımda, Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin görüntüler de yer aldı.

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