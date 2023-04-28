Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesinde Port Sudan bölümü tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliye operasyonunun Port Sudan bölümünün tamamlandığı bildirildi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait A400M tipi ağır nakliye uçağımız ile 101 vatandaşımız daha emniyetle ülkemize ulaştırıldı. Böylece tahliye operasyonunun Port Sudan bölümü tamamlanmış oldu." bilgisine yer verildi.
Çatışmaların devam ettiği Sudan’dan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait A400M tipi ağır nakliye uçağımız ile 101 vatandaşımız daha emniyetle ülkemize ulaştırıldı. Böylece tahliye operasyonunun Port Sudan bölümü tamamlanmış oldu.… pic.twitter.com/L4GGQU4nC6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2023
Paylaşımda, Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin görüntüler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.