Diyarbakır'da sallandığı ihbarıyla tahliye edilen binada hasar olmadığı tespit edildi
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde vatandaşlar tarafından sallandığı ihbarıyla dün gece tahliye edilen 5 katlı binada yapılan inceleme sonucu hasar bulunmadığı tespit edildi.
Diyarbakır
Mevlana Halit Mahallesi 402. Sokak'taki 5 katlı bir binada oturan bazı kişilerin, dün gece saatlerinde binanın sallandığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine tedbir amacıyla tahliye edilen binada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı.
İncelemede, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmada binanın az hasarı bulunduğunun tespit edildiği, yapının mevcut durumunda herhangi bir değişiklik olmadığının belirlendiği öğrenildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ekiplerin incelemesinin ardından çevresindeki güvenlik şeridi kaldırılan binaya oturma izni verildi.
Bina sakinleri yeniden evlerine döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.