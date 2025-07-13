Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını gerçekleştirecek.
(Ankara/15.30)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçici tedbirle belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere ile Belediye ve partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak, "Halk Buluşması"na katılacak.
(Adıyaman/14.00/14.45/15.30/16.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Zaferin Adı Türkiye: Şehit ve Gazi Aileleri Milli Birlik Buluşması" programına iştirak edecek.
(Ankara/17.30)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Siyaset Araştırma Merkezi ve Milliyetçi Kongre Derneğinin TBB Litai Konukevi'nde düzenleyeceği programa katılacak.
(Ankara/13.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edilecek.
(Bolu)
SPOR
1- Beşiktaş Futbol Takımı, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları kapsamında Admira Wacker ile Datenpol Arena'da özel maçta karşı karşıya gelecek.
(Südstadt/18.00)
2- ABD'nin ev sahipliğindeki FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Chelsea ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak final maçıyla tamamlanacak.
(New York/22.00)
3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin Hollanda'da gerçekleştirilen üçüncü hafta dördüncü ve son maçında Sırbistan ile karşılaşacak.
(Apeldoorn/21.00)
4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, tek erkekler finaliyle tamamlanacak.
(Londra/18.00)
5- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere'deki 7. ayağı, superpool ve ikinci yarışla tamamlanacak.
(Derby/13.00/16.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.