Euro
6.31
Dolar
5.71
BIST 100
100,338.80
Altın
1,499.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sudan'da Beşir rejiminin sembol isimlerinin yargılanması talebiyle gösteri

Sudan'ın başkenti Hartum'da binlerce kişi, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminin sembol isimlerinin yargılanması ve gösterilerde hayatını kaybedenler için kısas talebiyle protesto düzenledi.

Ömer Erdem   | 19.09.2019
Sudan'da Beşir rejiminin sembol isimlerinin yargılanması talebiyle gösteri

Hartum

Sudan'ın başkenti Hartum'da binlerce kişi, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminin sembol isimlerinin yargılanması ve gösterilerde hayatını kaybedenler için kısas talebiyle protesto düzenledi.

Başkent Hartum'un ana caddelerinden Melik Nimr ve Belediyye'de toplanan protestocu grup, Adalet Bakanlığı önüne yürüdü.

Ellerinde Sudan bayrakları, olaylarda yaşamını yitirenlerin posterlerini taşıyan eylemciler, "katiller için kısas" sloganı attı. Kalabalık protestocu grubu, devrik Sudan lideri Beşir döneminin üst düzey isimlerinin hakim karşısına çıkarılmalarını istedi.

Grubun taleplerini içeren metni, Adalet Bakanlığı yetkililerine teslim etmesinin ardından kalabalık dağıldı.

Sudan'da Beşir rejiminin devrilmesine neden olan halk hareketlerini organize eden muhalif çatı oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), dün devrimin hedeflerinin tam olarak gerçekleştirilmesi ve mevcut yönetime baskı amacıyla Adalet Bakanlığı önünde gösteri çağrısı yapmıştı.

Sudan'da geçiş dönemi Başbakanı Abdullah Hamduk'un 21 Ağustos'ta yemin ederek göreve başlamasının ardından ÖDBG'nin yönlendirmesiyle ikinci kez protesto düzenlendi.

Geçen perşembe de ÖDBG'nin çağrısıyla toplanan binlerce kişi, yeni Yargıtay Başkanı ve Başsavcı atanması talebiyle başkentte eylem düzenlemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü
Bosna’daki savaş suçu zanlıları ICTY’nin kapanmasıyla 'affedilmiş' oldu
Avro Bölgesi resesyondan çıkışı maliye politikalarında aramalı
Tunus'ta popülist siyasetin yükselişi

Benzer haberler

Sudan'da Beşir rejiminin sembol isimlerinin yargılanması talebiyle gösteri

Sudan'da Beşir rejiminin sembol isimlerinin yargılanması talebiyle gösteri

Türkiye'nin yardımları Sudan'a ulaştı

Hong Kong'da karşıt görüşlü protestocular arasında arbede

Sudan'da yeni kabinenin ardından ilk diplomatik ziyaret Türkiye'ye

Sudan'da yeni kabinenin ardından ilk diplomatik ziyaret Türkiye'ye

'Cuba Hükümeti ile ayrıcalıklı bir stratejik ilişki kurmayı hedefliyoruz'

'Cuba Hükümeti ile ayrıcalıklı bir stratejik ilişki kurmayı hedefliyoruz'
Sudan'da eski rejimin kamudan tamamen tasfiyesi talebiyle gösteri düzenlendi

Sudan'da eski rejimin kamudan tamamen tasfiyesi talebiyle gösteri düzenlendi