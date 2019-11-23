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Dünya

Sudan hükümeti Beşir rejimiyle bağlantılı 24 kuruluşun mal varlığını dondurdu

Sudan'da hükümet, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'le bağlantılı 24 kuruluşun yurt içi ve dışındaki mal varlıklarının dondurulması kararını verdi.

Ömer Erdem   | 23.11.2019
Sudan hükümeti Beşir rejimiyle bağlantılı 24 kuruluşun mal varlığını dondurdu

Hartum

Sudan'da hükümete bağlı Sudan İnsani Yardım Komisyonundan yapılan yazılı açıklamayla cuma günü yayımlanan kararnamenin gereğinin yapılması istendi.

Kararname ile hükümete ait olanların yanı sıra bağımsız Sanad İnsani Yardım Kuruluşu, Ulusal Gençlik Birliği, Kadın Birliği, Sudanlı Öğrenciler Birliği, Hasan Ahmed el-Beşir Yardım Derneği, Salikin Derneği, Salah Wanasi Kanser Araştırmaları Merkezi gibi 24 kuruluşun mal varlıklarının dondurulması kararlaştırıldı.

Sudan'da 21 Ağustos'ta, 39 ay sürecek asker sivil ortak geçici yönetimi başlamıştı.

Ülkede 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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