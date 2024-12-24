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Dünya

Starbucks çalışanlarının grevi ABD genelinde 300'den fazla şubeye yayılıyor

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın baristalarının cuma günü Seattle, Los Angeles ve Chicago şehirlerinde başlattıkları 5 günlük grevin, son gün ülke genelinde 300'ün üzerinde mağazaya yayılacağı bildirildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Starbucks çalışanlarının grevi ABD genelinde 300'den fazla şubeye yayılıyor

New York

Şirkette çalışan 10 binden fazla baristayı temsil eden Starbucks Workers United'ın sosyal medya hesabından, greve ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 300'den fazla şubedeki Starbucks baristasının şirketin ülke genelinde adil bir sözleşme pazarlığı yapması talebiyle iş bıraktığı belirtildi.

Starbucks'ın Üst Yöneticisi (CEO) Brian Niccol'un 113 milyon dolarlık maaş paketine yatırım yapmayı tercih ettiğine dikkati çekilen açıklamada, bu dönemde geçinmeye yetecek ücret, adil çalışma programı ve erişilebilir sosyal haklar için mücadele edildiği bildirildi.

Açıklamada, Starbucks'ın hemen ücret artışı olmayacağına dair son teklifinin kabul edilemez olduğunun altı çizilerek, şirketin pazarlık masasında sendikaya ciddi bir teklif sunması talep edildi.

İşçilerin dünyanın en büyük hızlı servis şirketlerinden birinde çalışırken faturalarını ödemek için mücadele etmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Starbucks'ın CEO'lar gibi işçilere de yatırım yapması gerektiği kaydedildi.

Şirketten adil bir sözleşme imzalaması istenen açıklamada, müşteriler ve müttefiklere grev süresince Starbucks'tan bir şey satın almama çağrısı yapıldı.

Starbucks Workers United baristaları cuma günü şirketin en önemli üç pazarı olan Seattle, Los Angeles ve Chicago şehirlerinde greve başlamış, 5 gün sürecek grevin ülke geneline yayılacağı aktarılmıştı.

Grev daha sonra aralarında New York, Philadelphia, St. Louis Denver, Columbus ve Pittsburg gibi şehirlerin olduğu diğer kentlere de yayılmıştı.

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