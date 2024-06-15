Dolar
32.78
Euro
35.08
Altın
2,332.81
ETH/USDT
3,553.50
BTC/USDT
66,055.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de tedavi ettiğimiz vakaların çoğu yanık ve travmalar

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı ekim ayından bu yana geçici kliniklerinde tedavi ettikleri vakaların çoğunun, yanık ve travmalar olduğunu belirtti.

Raşa Evrensel, Hacer Çakır  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de tedavi ettiğimiz vakaların çoğu yanık ve travmalar Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

İstanbul

MSF'nin X sosyal medya hesabından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze savaşının başladığı tarihten bu yana tedavi ettiğimiz vakaların çoğu, yanık ve travmalar. Ortalama günlük 55 vaka." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki bir MSF çalışanının da ifadelerine yer verilen açıklamada, çocukları beslemek için az bir miktar konserve ve mercimek bulabildikleri aktarıldı.

Gazze'deki ilaç krizine de değinen MSF çalışanı, şeker ve tansiyon ilacı temin edemediklerini, bunun yerine buldukları otları kullanmaya çalıştıklarını kaydetti.

Sınır Tanımayan Doktorlar 13 Haziran'da da yaptığı açıklamada, İsrail'in haziran ayının başından bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 800'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 400 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Barış Zirvesi'nde Iraklı mevkidaşıyla görüştü
Bursa'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşlara hakarette bulunan şüpheli tutuklandı
Bakan Güler'den Hakkari'de Mehmetçiğe bayram ziyareti
Bakan Fidan: (Rusya-Ukrayna savaşı) Bu trajedinin her gün daha da kötüleşebildiğini görüyoruz

Benzer haberler

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de tedavi ettiğimiz vakaların çoğu yanık ve travmalar

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de tedavi ettiğimiz vakaların çoğu yanık ve travmalar

Gazze'deki hükümet: İsrail, kurbanlık girişini engelleyerek Filistinlileri bayramdan mahrum ediyor

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde 8 askerinin öldüğünü doğruladı

Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler açlık tehlikesiyle karşı karşıya
BM: Gazze'de 50 bin çocuk akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyuyor

BM: Gazze'de 50 bin çocuk akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyuyor
Gazze'de 300 hafız, arife gününde Kur'an-ı Kerim hatmi için toplandı

Gazze'de 300 hafız, arife gününde Kur'an-ı Kerim hatmi için toplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet