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Dünya

Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına kınama

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı.

Fatma Esma Arslan   | 22.01.2023
Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına kınama

Dakar

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kur'an-ı Kerim yakan aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın alçakça eylemini şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Sall, "iğrenç" olarak nitelediği İslamofobi ve Müslüman karşıtlığıyla ödün vermeden mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Sall'in paylaşımını hem Fransızca hem İngilizce yapması da dikkati çekti.

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