Dolar
41.60
Euro
48.93
Altın
3,861.99
ETH/USDT
4,324.10
BTC/USDT
117,818.00
BIST 100
11,220.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan “Küresel Sumud Filosu” Gazze’ye doğru seyrini sürdürüyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Kiev bölgesine saldırı sonucu Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesintisi oluştu

Ukrayna Enerji Bakanlığı, Rus ordusunun Kiev bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı nedeniyle, bölgedeki Çernobil Nükleer Santrali'nde birkaç saat boyunca elektrik kesintisi meydana geldiğini bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Ukrayna: Kiev bölgesine saldırı sonucu Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesintisi oluştu

Kiev

Bakanlığa ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusların Kiev bölgesindeki Slavutiç Elektrik Santrali'ne İHA saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu santrale yapılan saldırı nedeniyle bölgedeki Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesilmesinden dolayı acil durum ilan edildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan dördüncü güç ünitesini izole eden ve radyoaktif maddelerin çevreye sızmasını önleyen önemli bir tesis olan yeni güvenlik çadırı, voltaj dalgalanmaları nedeniyle elektriksiz kaldı."

Zelenskiy'den saldırıya tepki

Öte yandan aynı hesaptan açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, elektrik kesintisinin 3 saatten fazla sürdüğünü bildirdi.

Zelenskiy, "Bu, özellikle 1986 yılındaki patlamanın ardından santralin dördüncü güç ünitesinin kalıntılarından ve radyoaktif enkaz ve tozdan çevreyi koruyan yeni bir korunaktır." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da Rus ordusunun kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne 8 gündür elektrik verilmediğini anımsatan Zelenskiy, Rusların sorunu çözmek için henüz bir adım atmadıklarını savundu.

Zelenskiy, dünyanın bu duruma tepki vermesi gerektiğini belirterek, "Rusya, maalesef UAEA (Uluslararası Atom Enerjisi) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin zayıf duruşu ve küresel dikkat dağınıklığından yararlanarak kasıtlı olarak radyasyon tehdidi yaratıyor." görüşünü paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Türkiye genelinde protesto edildi
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepkiler
Küresel Sumud Filosu'nda arızalanan teknedeki 7 aktivist TCG Gediz fırkateyniyle tahliye edildi
Türkiye, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını "terör eylemi" olarak niteledi
Dışişleri Bakanı Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile Gazze'deki ateşkes planını görüştü

Benzer haberler

Ukrayna: Kiev bölgesine saldırı sonucu Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesintisi oluştu

Ukrayna: Kiev bölgesine saldırı sonucu Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesintisi oluştu

Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky, Ankara-Prag ilişkilerini AA'ya değerlendirdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde vatandaşlardan biriken çöplere tepki

Zelenskiy, Kırım'ın ilhak edilmesinin devletler arasındaki ilişki kurallarını ihlal ettiğini belirtti

Zelenskiy, Kırım'ın ilhak edilmesinin devletler arasındaki ilişki kurallarını ihlal ettiğini belirtti
Zelenskiy'den Avrupa'ya Rusya uyarısı: Yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmeliyiz

Zelenskiy'den Avrupa'ya Rusya uyarısı: Yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmeliyiz
İzmir'de esnaftan toplanmayan çöplere karşı mazotla haşere önlemi

İzmir'de esnaftan toplanmayan çöplere karşı mazotla haşere önlemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet