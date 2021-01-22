Euro
8.97
Dolar
7.37
BIST 100
1,551.57
Altın
1,866.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi McConnell'dan 'Trump'ın azil yargılaması şubata ertelensin' teklifi

ABD Senatosu Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, eski Başkan Donald Trump'ın Senatodaki azil yargılamasının şubat ayı ortalarına kadar ertelenmesini önerdi.

Hakan Çopur   | 22.01.2021
Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi McConnell'dan 'Trump'ın azil yargılaması şubata ertelensin' teklifi

Washington DC

ABD Senatosu Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Senatodaki Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı telefon görüşmesinde, eski Başkan Trump'ın yargılama öncesinde hazırlık için zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı.

McConnell, Trump'ın da en az önceki başkanlar kadar "yargılanmaya hazırlanma süresine" hakkı olduğunu belirtti.

Görüşmeye katılan Senatör Mike Braun, ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Sanırım söz konusu oturumlar şubat ayının 10'u veya 11'i gibi başlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

McConnell'ın teklifini alan Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in sözcüsü ise "Senato lideri McConnell'ın mektubunu aldık; mektubu değerlendirip kendisiyle görüşeceğiz." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Trump'ın, Senatodaki yargılama süreci için Güney Carolina'dan avukat Butch Bowers'ı tuttuğu bildirildi.

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB aşı sertifikasını erteleyecek, gerekli olmayan seyahatleri 'daha güçlü' caydıracak
Biden'ın görevdeki ilk gününde gündemi Kovid-19'la mücadele oldu
İspanya'da Kovid-19 vaka sayısında en yüksek günlük artış kaydedildi
Sağlık Bakanı Koca: Büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi McConnell'dan 'Trump'ın azil yargılaması şubata ertelensin' teklifi

Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi McConnell'dan 'Trump'ın azil yargılaması şubata ertelensin' teklifi

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi, Biden'a karşı 'azil' maddesi sundu

ABD Kongresi, Biden'ın Savunma Bakanı adayı emekli general Austin için gerekli muafiyeti verdi

Biden'ın görevdeki ilk gününde gündemi Kovid-19'la mücadele oldu

Biden'ın görevdeki ilk gününde gündemi Kovid-19'la mücadele oldu
Biden'ın 'Rusya'ya nükleer silah anlaşmasını 5 yıl uzatmayı teklif edeceği' iddiası

Biden'ın 'Rusya'ya nükleer silah anlaşmasını 5 yıl uzatmayı teklif edeceği' iddiası
Twitter Uygur Türklerine yönelik paylaşımından dolayı Çin'in Washington Büyükelçiliğinin hesabını kilitledi

Twitter Uygur Türklerine yönelik paylaşımından dolayı Çin'in Washington Büyükelçiliğinin hesabını kilitledi