Savaşta hayatını kaybeden Ukrayna askeri için Lviv'de cenaze töreni düzenlendi
Lviv
Rusya'nın saldırılarında yaşamını yitiren Ukraynalı asker Oleksandr Dymarezkyi'nin cenazesi, Lviv'de toprağa verildi.
Saints Peter and Paul Garrison Kilisesi’nde düzenlenen cenaze törenine katılan hayatını kaybeden askerin yakınları, duygusal anlar yaşadı.
1979 doğumlu Oleksandr Dymarezkyi'nin cenazesi, kilisedeki törenin ardından Lychakiv mezarlığına defnedildi.
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