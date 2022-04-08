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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Savaşta hayatını kaybeden Ukrayna askeri için Lviv'de cenaze töreni düzenlendi

Özge Elif Kızıl   | 08.04.2022
Savaşta hayatını kaybeden Ukrayna askeri için Lviv'de cenaze töreni düzenlendi Savaşta ölen Ukrayna askeri için Lviv’de cenaze töreni düzenlendi (Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA)

Lviv

Rusya'nın saldırılarında yaşamını yitiren Ukraynalı asker Oleksandr Dymarezkyi'nin cenazesi, Lviv'de toprağa verildi.

Saints Peter and Paul Garrison Kilisesi’nde düzenlenen cenaze törenine katılan hayatını kaybeden askerin yakınları, duygusal anlar yaşadı.

1979 doğumlu Oleksandr Dymarezkyi'nin cenazesi, kilisedeki törenin ardından Lychakiv mezarlığına defnedildi.

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