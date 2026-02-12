Saraybosna'da raydan çıkan tramvayın çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, raydan çıkan tramvayın durakta bekleyen yolculara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Saraybosna
Saraybosna’da Ilıca ile Başçarşı arasında sefer yapan tramvay, Ulusal Müze Durağı’na yaklaşırken henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.
Tramvayın durakta bekleyen yolculara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Raydan çıkarak kara yoluna savrulan tramvayın bulunduğu güzergah, polis ekiplerince araç trafiğine kapatıldı.
Saraybosna Kantonu İçişleri Bakanlığı, yerel medyaya yaptığı açıklamada, olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiğini, yolun trafiğe kapatılarak araçların alternatif güzergahlara yönlendirildiğini bildirdi.