Dolar
43.88
Euro
51.80
Altın
5,177.79
ETH/USDT
1,988.00
BTC/USDT
66,814.00
BIST 100
13,878.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da “ASKON Geleneksel İftar Programı”nda konuşuyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda “Şehit Aileleri ve Gaziler ile İftar Programı”nda konuşuyor. Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınıyor.
logo
Dünya

Hocalı Katliamı kurbanları için Bosna Hersek'te anma töreni düzenlendi

Azerbaycan'da, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de işlediği Hocalı Katliamı'nın kurbanları, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen törende anıldı.

İsmail Özdemir, Vesna Besic  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Hocalı Katliamı kurbanları için Bosna Hersek'te anma töreni düzenlendi Fotoğraf: Elman Omic/AA

Saraybosna

Saraybosna'daki Dobrinja bölgesindeki Azerbaycan Dostluk Parkı'nda düzenlenen anma törenine, Azerbaycan'ın Saraybosna Büyükelçisi Vilayat Guliyev ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki katıldı.

Guliyev, törende yaptığı konuşmada, şehitlerin, mezarları ve şehit düştükleri yerler ziyaret edildiği sürece yaşamaya devam edeceğini ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Katliam döneminde Hocalı'dan ayrılmak zorunda kalan çocukların büyüdüğünü ve düşmanla yüzleşerek şehirlerine geri döndüğünü belirten Guliyev, "Şiddetli soğuk ve kar altında tanklara binerek Hocalı'yı düşmandan temizlediler. Şehir bugün yeniden inşa edildi ve binlerce kişi yeniden burada yaşamaya başladı. Türk kardeşlerimiz ve Türk şirketlerinin bu süreçte büyük katkısı ve önemli rolü var." diye konuştu.

Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı törende, parktaki anıta çelenk ve çiçeklerin bırakılmasının ardından Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç dua etti.

Hocalı Katliamı

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı işgal için harekete geçti.

Saldırılar sonrasında Ermeni güçleri, 26 Şubat 1992'de Hocalı'ya girerek savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşını katletti.

Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamadı.

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül 2023'te düzenlediği antiterör operasyonunda Hocalı işgalden kurtarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Meydanı'nda moloz kirliliği
Devlet ve hükümet başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel güç Türkiye için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Hocalı Katliamı kurbanları için Bosna Hersek'te anma töreni düzenlendi

Hocalı Katliamı kurbanları için Bosna Hersek'te anma töreni düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı

Azerbaycan'da Hocalı Katliamı'nın kurbanları anılıyor

Hocalı Katliamı'nın 34. yılı nedeniyle Meclis'te anma programı düzenlendi

Hocalı Katliamı'nın 34. yılı nedeniyle Meclis'te anma programı düzenlendi
İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı
Bosna Hersek Radyo ve Televizyonu, mali kriz nedeniyle düzenli yayın akışını geçici olarak durdurdu

Bosna Hersek Radyo ve Televizyonu, mali kriz nedeniyle düzenli yayın akışını geçici olarak durdurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet