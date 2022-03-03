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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya'nın saldırısından kaçarak Slovakya'ya gelenlerin sayısı 79 bini aştı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Slovakya'ya 79 bini aşkın kişinin giriş yaptığı bildirildi.

Mehmet Yılmaz, Aşkın Kıyağan   | 03.03.2022
Rusya'nın saldırısından kaçarak Slovakya'ya gelenlerin sayısı 79 bini aştı Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Budapeşte

Polis merkezinin açıklamasında, Ukrayna'dan ülkeye son 24 saatte 7 bin 411 kişinin geldiği belirtildi.

Açıklamada, 24 Şubat-3 Mart'ta Ukrayna'dan Slovakya'ya 79 bin 59 kişinin giriş yaptığı kaydedildi.

Slovakya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Kiev Büyükelçiliğinin Lviv'e taşındığını bildirildi.

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