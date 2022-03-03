Rusya'nın saldırısından kaçarak Slovakya'ya gelenlerin sayısı 79 bini aştı
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Slovakya'ya 79 bini aşkın kişinin giriş yaptığı bildirildi.
Budapeşte
Polis merkezinin açıklamasında, Ukrayna'dan ülkeye son 24 saatte 7 bin 411 kişinin geldiği belirtildi.
Açıklamada, 24 Şubat-3 Mart'ta Ukrayna'dan Slovakya'ya 79 bin 59 kişinin giriş yaptığı kaydedildi.
Slovakya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Kiev Büyükelçiliğinin Lviv'e taşındığını bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.