Dolar
8.32
Euro
9.88
Altın
1,811.65
ETH/USDT
3,885.00
BTC/USDT
49,851.00
BIST 100
1,469.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'nın küresel karbonsuzlaşma süreci nedeniyle ihracat kaybı 192 milyar dolara ulaşabilir

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın Üst Yöneticisi German Grefi "Karbonsuzlaşma sürecinin küresel ekonomiye maliyeti 2050'ye kadar 140 trilyon dolara ulaşacak." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 03.09.2021
Rusya'nın küresel karbonsuzlaşma süreci nedeniyle ihracat kaybı 192 milyar dolara ulaşabilir

Moskova

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın Üst Yöneticisi German Gref, karbonsuzlaşma sürecinin küresel ekonomiye maliyetinin 2050'ye kadar 140 trilyon dolara ulaşacağını ve Rusya'nın enerji kaynaklarında olası ihracat kaybının ise 192 milyar doları bulacağını bildirdi.

Gref, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, enerji kaynaklarının kullanımındaki küresel dönüşüme dair değerlendirmelerde bulundu.

Enerji tüketimindeki dönüşümün birçok sektörü etkileyeceğine dikkati çeken Gref, "Bu dönüşüm her insanı ve günlük yaşamı etkileyecek. Akıllı ev sistemleri, ısınma gibi enerji tasarrufuyla ilgili her alan etkilenecek. Davranışlarımızı değiştirmeliyiz." dedi.

Küresel karbonsuzlaşma sürecinin ekonomik maliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Gref, şunları kaydetti:

"Karbonsuzlaşma sürecinin küresel ekonomiye maliyeti 2050'ye kadar 140 trilyon dolara ulaşacak. Küresel karbonsuzlaşma hedeflerine ulaşılabilmesi için dünyadaki enerjinin üçte ikisinin yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi gerekiyor. Bu süreç, dünyanın en büyük hidrokarbon kaynak ihracatçılarından Rusya'yı da derinden etkileyecek. Rusya'nın enerji kaynaklarında olası ihracat kaybı 192 milyar dolara ulaşacak. Petrol ihracatında olası kaybı yüzde 72, gazda yüzde 52, kömürde ise yüzde 90'ı bulabilir."

Gref, enerji kaynaklarındaki dönüşümün 2050 yılına kadar Rusya için bazı riskleri artıracağını ifade ederek, "İhracat gelirlerinde düşüş, işsizlik, sınırlı sanayi üretimine sahip şehirler, Rusya'nın küresel enerji sektöründeki liderliğini kaybetmesi, bütçe gelirlerindeki kayıp ve enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin iflasları görülebilir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ve AstraZeneca aşı tedariki konusunda uzlaştı
Kovid-19 aşı haritasında son sıradaki Şanlıurfa'da sahadaki ekip sayısı iki katına çıkarıldı
Kovid-19'un 'Mu' varyantı aşıya daha fazla direnç gösterebilir
İsrail üçüncü doz aşıyla Kovid-19 salgınının önüne geçmeye çalışıyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Rusya'nın küresel karbonsuzlaşma süreci nedeniyle ihracat kaybı 192 milyar dolara ulaşabilir

Rusya'nın küresel karbonsuzlaşma süreci nedeniyle ihracat kaybı 192 milyar dolara ulaşabilir

Milliler, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonasına galibiyetle başladı

Rusya: ABD, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı silah olarak kullanıyor

Rus petrol şirketi Rosneft, Kuzey Akım 2 üzerinden doğal gaz sevk etmek istiyor

Rus petrol şirketi Rosneft, Kuzey Akım 2 üzerinden doğal gaz sevk etmek istiyor
Rus askerleri, Dera'da ara buluculuk ettikleri anlaşmayla Esed rejiminin kuşattığı mahalleye girdi

Rus askerleri, Dera'da ara buluculuk ettikleri anlaşmayla Esed rejiminin kuşattığı mahalleye girdi
AB ülkelerinde ampullerin enerji etiketi değişti

AB ülkelerinde ampullerin enerji etiketi değişti