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Dünya

Rusya'dan Baltık ülkeleri ile Slovakya’nın 7 diplomatını sınır dışı etme kararı

Rusya 2 Litvanyalı, 1 Letonyalı, 1 Estonyalı ve 3 Slovakyalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti, diplomatların 5 Mayıs’a kadar ülkeyi terk etmeleri istendi.

Ali Cura   | 28.04.2021
Rusya'dan Baltık ülkeleri ile Slovakya’nın 7 diplomatını sınır dışı etme kararı

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Litvanya'nın Moskova Büyükelçisi Eitvydas Bayarunas, Letonya’nın Moskova Büyükelçisi Maris Riekstinş ve Estonya'nın Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Piret Reintamm Benno’nun bakanlığa çağırılarak bu ülkelerden Rus diplomatların "temelsiz ve kışkırtıcı" bir şekilde sınır dışı edilme kararının sert bir şekilde protesto edildiği bildirildi.

Vilnius, Riga ve Tallin’in, Rusya’ya karşı açık şekilde "düşmanca" bir yol izlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, bu Baltık ülkelerinin Çekya ile Rusya’ya karşı dayanışma içerisinde olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "Mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak Litvanya Büyükelçiliğinden 2, Letonya ve Estonya Büyükelçiliklerinden de 1’er çalışanın Rusya’yı 7 gün içerisinde terk etmesi istendi." ifadeleri kullanıldı.

Estonya Büyükelçisi Lubomir Rehak’ın da Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrılarak nota verildiği belirtilen açıklamada, Slovakya’da 3 Rus diplomatın "absürt ve uydurulmuş" suçlamalarla "istenmeyen kişi" ilan edildiği, Slovakya’nın Rusya karşıtı kampanyalarla Çekya ile “sahte” dayanışma sergilediği ifade edildi.

3 Estonyalı diplomatın mütekabiliyet gereği "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtilen açıklamada, diplomatların 5 Mayıs’a kadar Rusya’yı terk etmeleri istendi.

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