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Dünya

Rusya'daki kömür madeninde çıkan yangında ölenlerin sayısı 52’ye yükseldi

Rusya'nın Kemerovo bölgesinde bulunan kömür madenindeki yangında 52 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Emre Gürkan Abay, Muhammet Tarhan   | 26.11.2021
Rusya'daki kömür madeninde çıkan yangında ölenlerin sayısı 52’ye yükseldi

Moskova

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Kemerovo'daki kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte yangın çıktığı anımsatılarak, yangın ve oluşan duman nedeniyle 239 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Açıklamada yangın nedeniyle 52 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilerek, ölenlerin arasında kurtarma ekibinden kişilerin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Kemerovo'daki kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte yangın çıkmış, 239 kişi tahliye edilmiş, en az 11 kişinin öldüğü, 45 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hayatını kaybedenlerin aileleri için taziye mesajı yayımlamıştı.

Türkiye'den taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kuzbass bölgesindeki bir kömür madeninde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kuzbass bölgesindeki bir madende gerçekleşen kaza sonucunda en az 52 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte çıkan yangın nedeniyle 52 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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