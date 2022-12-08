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Dünya

Rusya'da tutuklu ABD'li Whelan, Biden yönetiminden dolayı "hayal kırıklığı" yaşadığını söyledi

Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Paul Whelan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin kendisinin serbest bırakılması için daha fazla çaba sarf etmediğini ve bu nedenle "hayal kırıklığı" yaşadığını söyledi.

Dildar Baykan Atalay   | 08.12.2022
Rusya'da tutuklu ABD'li Whelan, Biden yönetiminden dolayı "hayal kırıklığı" yaşadığını söyledi

Washington

Rusya'da tutuklu ABD'li Kadın Basketbolcu Brittney Griner'ın bugün Rusya ile yapılan tutuklu takası kapsamında serbest kalmasının ardından yaklaşık 4 yıldır Rusya'da tutuklu bulunan Whelan, CNN'e konuştu.

Whelan, "Serbest bırakılmam için Biden yönetiminin daha çok çaba sarf etmemesinden dolayı çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Tutukluluğumun neredeyse 4. yılı geliyor. Asla işlemediğim bir suç için tutuklandım." ifadesini kullandı.

Griner'ın serbest kalmasından dolayı çok memnun olduğunu belirten Whelan, Rus hükümetinin kendisini "casuslukla" suçladığını bu nedenle de kendi davasının daha zor bir süreç gerektirdiğini söyledi.

Whelan, Biden yönetiminden kendi sorununun bir an önce çözülmesini beklediğini belirterek, "Biden'a göndermek istediğim bir mesaj olsaydı, şu anda kesinlikle bir an önce çözülmesi gereken bir durumun içinde olduğum olurdu. Bavulum hazır. Eve gitmeye hazırım. Sadece gelip beni alacak bir uçağa ihtiyacım var." dedi.



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